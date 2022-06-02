Самойлов и Штырков прочитают стихи Пушкина в центре Екатеринбурга

Фонд святой Екатерины организует поэтический марафон «Он победил и время, и пространство», приуроченный ко дню рождения Александра Пушкина, который состоится на площади перед Храмом-на-Крови в Екатеринбурге 6 июня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Фонда.
«В Екатеринбурге 6 июня пройдет поэтический марафон „Он победил и время, и пространство“, приуроченный к дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Традиционно праздничные мероприятия состоятся на площади перед Храмом-на-Крови при поддержке Фонда святой Екатерины», — говорится в сообщении.
Информация дополняется тем, что стихи перед екатеринбуржцами прочтут председатель свердловского заксобрания Людмила Бабушкина, глава минобра региона Юрий Биктуганов, ральский боец Иван Штырков, музыкант Вадим Самойлов и многие другие. В мероприятии также примет онлайн-участие американский поэт и переводчик стихов Пушкина на английский язык Джулиан Грегори Лоуэнфельд и очно прочитает одно из произведений заслуженная артистка России Ольга Остроумова.
Организаторы также предлагают поучаствовать в мероприятии желающим в рамках открытого микрофона. Однако необходимо зарегистрироваться в период с 11 до 16 часов 3—4 июня по телефону +7(343)371-71-57.
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Фонд святой Екатерины организует поэтический марафон «Он победил и время, и пространство», приуроченный ко дню рождения Александра Пушкина, который состоится на площади перед Храмом-на-Крови в Екатеринбурге 6 июня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Фонда. «В Екатеринбурге 6 июня пройдет поэтический марафон „Он победил и время, и пространство“, приуроченный к дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Традиционно праздничные мероприятия состоятся на площади перед Храмом-на-Крови при поддержке Фонда святой Екатерины», — говорится в сообщении. Информация дополняется тем, что стихи перед екатеринбуржцами прочтут председатель свердловского заксобрания Людмила Бабушкина, глава минобра региона Юрий Биктуганов, ральский боец Иван Штырков, музыкант Вадим Самойлов и многие другие. В мероприятии также примет онлайн-участие американский поэт и переводчик стихов Пушкина на английский язык Джулиан Грегори Лоуэнфельд и очно прочитает одно из произведений заслуженная артистка России Ольга Остроумова. Организаторы также предлагают поучаствовать в мероприятии желающим в рамках открытого микрофона. Однако необходимо зарегистрироваться в период с 11 до 16 часов 3—4 июня по телефону +7(343)371-71-57.