Самойлов и Штырков прочитают стихи Пушкина в центре Екатеринбурга

03 июня 2022 в 12:57 Размер текста - 17 +

Мероприятие состоится в честь дня рождения российского поэта Александра Пушкина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фонд святой Екатерины организует поэтический марафон «Он победил и время, и пространство», приуроченный ко дню рождения Александра Пушкина, который состоится на площади перед Храмом-на-Крови в Екатеринбурге 6 июня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Фонда. «В Екатеринбурге 6 июня пройдет поэтический марафон „Он победил и время, и пространство“, приуроченный к дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Традиционно праздничные мероприятия состоятся на площади перед Храмом-на-Крови при поддержке Фонда святой Екатерины», — говорится в сообщении. Информация дополняется тем, что стихи перед екатеринбуржцами прочтут председатель свердловского заксобрания Людмила Бабушкина, глава минобра региона Юрий Биктуганов, ральский боец Иван Штырков, музыкант Вадим Самойлов и многие другие. В мероприятии также примет онлайн-участие американский поэт и переводчик стихов Пушкина на английский язык Джулиан Грегори Лоуэнфельд и очно прочитает одно из произведений заслуженная артистка России Ольга Остроумова. Организаторы также предлагают поучаствовать в мероприятии желающим в рамках открытого микрофона. Однако необходимо зарегистрироваться в период с 11 до 16 часов 3—4 июня по телефону +7(343)371-71-57. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Фонд святой Екатерины организует поэтический марафон «Он победил и время, и пространство», приуроченный ко дню рождения Александра Пушкина, который состоится на площади перед Храмом-на-Крови в Екатеринбурге 6 июня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Фонда. «В Екатеринбурге 6 июня пройдет поэтический марафон „Он победил и время, и пространство“, приуроченный к дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Традиционно праздничные мероприятия состоятся на площади перед Храмом-на-Крови при поддержке Фонда святой Екатерины», — говорится в сообщении. Информация дополняется тем, что стихи перед екатеринбуржцами прочтут председатель свердловского заксобрания Людмила Бабушкина, глава минобра региона Юрий Биктуганов, ральский боец Иван Штырков, музыкант Вадим Самойлов и многие другие. В мероприятии также примет онлайн-участие американский поэт и переводчик стихов Пушкина на английский язык Джулиан Грегори Лоуэнфельд и очно прочитает одно из произведений заслуженная артистка России Ольга Остроумова. Организаторы также предлагают поучаствовать в мероприятии желающим в рамках открытого микрофона. Однако необходимо зарегистрироваться в период с 11 до 16 часов 3—4 июня по телефону +7(343)371-71-57.