В Москве рестораны быстрого питания ведут набор персонала Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

На дверях московских ресторанов быстрого питания McDonald’s появились объявления о приеме на работу сотрудников. Такую информацию публикуют «Известия».

«Соответствующий плакат есть в том числе на здании флагманского ресторана сети на Пушкинской площади. Там сказано: „Ведется прием на работу“», — пишет издание.

После начала вынужденной спецоперации на территории Украины и введения Западом жестких санкций из России ушли некоторые иностранные компании. Об этом ранее заявило и руководство сети ресторанов McDonald’s, а некоторые точки в России были закрыты. Позже стало известно, что компания продает свой бизнес в России предпринимателю Александру Говору, которому принадлежит компания «ГиД», владеющая ресторанами McDonald’s в Сибири по франшизе. После ребрендинга в России компания откроет все свои точки в середине июня этого года.

Кроме того, McDonald’s подал заявки на регистрацию трех новых брендов в РФ, пишет деловое издание «Взгляд». Среди претендентов на бренд числятся «Это он», «Точно он», а также «Компас», уточняет Vse42.

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