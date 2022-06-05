Киви разрешат продавать, несмотря на заражение Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Екатеринбург завезли три тонны киви, зараженных тутовой щитовкой, которая уничтожает 54 семейства растений. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Свердловской области. Партию не собираются уничтожать, поскольку считают вредителя безопасным для человека.

«При досмотре плодоовощной продукции на одной из баз в партии массой три тонны обнаружен карантинный вредный организм — тутовая щитовка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. В Россию фрукты попали из Ирана.

В управлении Россельхознадзора попытались успокоить свердловчан, уточнив, что тутовая щитовка не опасна для человека. Однако каждый фрукт надо тщательно промыть водой.

Тутовая щитовка может нанести серьезный ущерб для многих растений, среди которых персики, абрикосы, слива, яблоня, груша и другие. Также вредители могут уничтожать тыкву, морковь и баклажаны.

Ранее в Свердловскую область доставили две с половиной тонны лимонов, зараженных карантинным вредителем. Несмотря на это, фрукты разрешили продавать.