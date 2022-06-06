Жителям ХМАО угрожают переносящие смертельную болезнь насекомые

07 июня 2022 в 13:51 Размер текста - 17 +

Количество укусов этих насекомых втрое превышает среднемноголетние показатели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО участились случаи укусов людей клещами. По данным Роспотребнадзора ХМАО, в этом сезоне насекомые атакуют жителей в три раза чаще, чем обычно. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора ХМАО. «Зарегистрировано 2231 обращения по поводу укусов клещей, 16,4% из них — дети. Среди пострадавших выявлено 10 случаев подозрения на заболевания инфекциями, передающимися клещами. Вирус клещевого энцефалита найден у трех взрослых и одного двухлетнего ребенка, клещевой боррелиоз обнаружен у 7 взрослых и одного подростка», — говорится в сообщении. Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева добавила, что выезжая в лес или на дачу, необходимо одеваться так, чтобы не допустить проникновения клеща под одежду. «В случае, если насекомое уже укусило — нужно незамедлительно обратиться в медицинскую организацию по месту пребывания», — добавила Кудрявцева. Клещевой энцефалит — это острое заболевание, вызывающее лихорадку и поражение нервной системы. Его симптомы — головные боли, нарушение координации, онемение конечностей. Энцефалит опасен тем, что вызывает токсическое поражение тканей головного мозга и может привести к смерти. В начале сезона URA.RU сообщало о пострадавших от укусов клещей жителей Ханты-Мансийска. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В ХМАО участились случаи укусов людей клещами. По данным Роспотребнадзора ХМАО, в этом сезоне насекомые атакуют жителей в три раза чаще, чем обычно. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора ХМАО. «Зарегистрировано 2231 обращения по поводу укусов клещей, 16,4% из них — дети. Среди пострадавших выявлено 10 случаев подозрения на заболевания инфекциями, передающимися клещами. Вирус клещевого энцефалита найден у трех взрослых и одного двухлетнего ребенка, клещевой боррелиоз обнаружен у 7 взрослых и одного подростка», — говорится в сообщении. Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева добавила, что выезжая в лес или на дачу, необходимо одеваться так, чтобы не допустить проникновения клеща под одежду. «В случае, если насекомое уже укусило — нужно незамедлительно обратиться в медицинскую организацию по месту пребывания», — добавила Кудрявцева. Клещевой энцефалит — это острое заболевание, вызывающее лихорадку и поражение нервной системы. Его симптомы — головные боли, нарушение координации, онемение конечностей. Энцефалит опасен тем, что вызывает токсическое поражение тканей головного мозга и может привести к смерти. В начале сезона URA.RU сообщало о пострадавших от укусов клещей жителей Ханты-Мансийска.