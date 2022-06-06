Челябинец получит миллионы после смерти матери от COVID

Чтобы получить выплату, учитель музыки полтора года провел в судах Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Житель Челябинской области Ильдар Казыханов из села Метлино получит компенсацию в размере 2,7 млн рублей из-за смерти матери-медика от COVID. Как сообщили URA.RU в региональном Народным фронте (ОНФ), для этого сельскому учителю музыки пришлось пройти все судебные инстанции.

«Поставлена точка в судебных челябинца Ильдар Казыханов, которому отказывали в компенсации за умершую от ковида мать-медика. Полтора года простой учитель музыки из Метлино бился за право получить эту выплату. Сперва Ильдар получил право на выплату, но позже областной суд отменил это решение. Мы не сдались и помогли Ильдару с обращением в кассационную инстанцию и Фемида установила окончательное право учителя на выплату», — сообщили URA.RU в пресс-службе ОНФ.

В 2020 году после смерти матери-медика от COVID Ильдар вместе с отцом подал заявку в фонд социального страхования. Но довести дело до конца не успели — Ризват Казыханов старший умер от онкологического заболевания. На основании смерти наследника (отца Ильдара) ФСС отказал сыну в выплате по страховке.

В ФСС заявили, что акт о профессиональном заболевании фельдшера был составлен 15 января. Случай признали страховым. Но муж Ризван Казыханов умер 12 января, то есть за три дня до этого. Смерть супруга наступила раньше, чем ФСС получил пакет документов.

Казыханов-младший подал заявление в суд. На страховку он претендовал как на наследство после смерти отца.