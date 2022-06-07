Пермячка отсудила 200 тысяч у «Росгосстраха»

Изначально истец требовала взыскать неустойку в 875 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предприниматель из Перми отсудила у «Росгосстраха» 215 тысяч рублей за сгоревший павильон. Об этом сообщается в решении Свердловского районного суда Перми.

«Взыскать с ПАО СК „Росгосстрах“ в пользу Семериковой Т. В. сумму страхового возмещения в размере 215 054 рублей», — сообщается в решении суда на сайте. Изначально истец требовала взыскать со страховщиков компенсацию более 1 млн рублей, из которых 875 тыс. рублей — неустойка.

Пермячка обратилась в страховую организацию, с которой у нее был договор, после пожара в торговом павильоне. Женщина предъявила все требуемые документы, чтобы установить испорченное и сгоревшее имущество и определить сумму страховки. Предприниматель запросила сумму в 400 тысяч рублей, однако «Росгосстрах» возместила ей только 22 тысячи рублей. В обосновании ответчик указал, что истец не предоставила документы, которые свидетельствуют о праве владения павильоном. Позже женщина подтвердила право владения в суде.

URA.RU также рассказывало, как жительница Перми смогла получить через суд страховку за ДТП от «Росгосстраха». Страховщики отправили авто пермячки на ремонт на частную станцию ТО. Однако женщина потребовала выплатить ей страховку наличными средствами, на что получила отказ.