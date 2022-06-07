Следователи занялись делом девочки, искусанной псом в Невьянске

07 июня 2022 в 17:55 Размер текста - 17 +

Из-за укуса бездомной собаки девочке придется пройти лечение Фото: Сергей Русанов © URA.RU Следователи занялись расследованием инцидента с девятилетней девочкой, которую в Невьянске (Свердловская область) покусала бездомная собака. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по региону. «Следственным отделом по Невьянску СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки», — говорится на официальном сайте ведомства. Там сообщили, что следователи опрашивают ребенка и всех, кто мог стать очевидцем происшествия. Кроме этого, силовики выяснят, в каком состоянии находится покусанный ребенок. После этого СК проверит, как ведется документация по отлову собак. Инцидент произошел в Невьянске. Мама девочки сообщала, что ребенку после укуса надо пройти серьезное лечение, которое может затянуться на полгода. Местные жители, по словам женщины, опасаются отпускать детей на улицу. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Следователи занялись расследованием инцидента с девятилетней девочкой, которую в Невьянске (Свердловская область) покусала бездомная собака. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по региону. «Следственным отделом по Невьянску СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки», — говорится на официальном сайте ведомства. Там сообщили, что следователи опрашивают ребенка и всех, кто мог стать очевидцем происшествия. Кроме этого, силовики выяснят, в каком состоянии находится покусанный ребенок. После этого СК проверит, как ведется документация по отлову собак. Инцидент произошел в Невьянске. Мама девочки сообщала, что ребенку после укуса надо пройти серьезное лечение, которое может затянуться на полгода. Местные жители, по словам женщины, опасаются отпускать детей на улицу.