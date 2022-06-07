Следователи занялись делом девочки, искусанной псом в Невьянске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города, Пермь, бродячие собаки
Из-за укуса бездомной собаки девочке придется пройти лечение Фото:

Следователи занялись расследованием инцидента с девятилетней девочкой, которую в Невьянске (Свердловская область) покусала бездомная собака. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по региону.

«Следственным отделом по Невьянску СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки», — говорится на официальном сайте ведомства. Там сообщили, что следователи опрашивают ребенка и всех, кто мог стать очевидцем происшествия.

Кроме этого, силовики выяснят, в каком состоянии находится покусанный ребенок. После этого СК проверит, как ведется документация по отлову собак.

Инцидент произошел в Невьянске. Мама девочки сообщала, что ребенку после укуса надо пройти серьезное лечение, которое может затянуться на полгода. Местные жители, по словам женщины, опасаются отпускать детей на улицу.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

Следователи занялись расследованием инцидента с девятилетней девочкой, которую в Невьянске (Свердловская область) покусала бездомная собака. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по региону. «Следственным отделом по Невьянску СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки», — говорится на официальном сайте ведомства. Там сообщили, что следователи опрашивают ребенка и всех, кто мог стать очевидцем происшествия. Кроме этого, силовики выяснят, в каком состоянии находится покусанный ребенок. После этого СК проверит, как ведется документация по отлову собак. Инцидент произошел в Невьянске. Мама девочки сообщала, что ребенку после укуса надо пройти серьезное лечение, которое может затянуться на полгода. Местные жители, по словам женщины, опасаются отпускать детей на улицу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...