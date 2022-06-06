Бездомная собака искусала девочку в Свердловской области

07 июня 2022 в 10:42 Размер текста - 17 +

Бездомная собака напала на 9-летнюю девочку в Невьянске Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Бездомная собака напала на 9-летнюю девочку в поселке Цементном в Невьянске (Свердловская область). Информация о происшествии появилась в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Невьянск». «Куда смотрит наша администрация, столько жалоб на бездомных собак. Вчера на мою дочь по ул. Школьной д. 9 на детской площадке напала бездомная черная собака и укусила, а также продолжала нападать на других прохожих», — посетовала мама девочки. По словам женщины, ребенку предстоит серьезное лечение. «Теперь моей дочери предстоит лечение 6 месяцев. У ребенка шок и испуг. У стадиона рядом с гаражами бегает свора черных собак в количестве. Они [собаки] своей сворой забили одинокую собаку прямо на моих глазах два дня назад. Детям теперь выходить гулять и бояться нападения собак? Уже не одна жалоба, а решения нет!» — отметила горожанка. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в приемную главы Невьянского городского округа Александру Берчуку. На звонок корреспондента никто не ответил. Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге собака покусала ребенка, который шел со своей мамой домой. Губернатор Свердловской области поручил мэрам всех городов заняться поиском волонтеров для службы отлова собак, дать машины, а также договориться с бизнесом, чтобы тот отдавал остатки пищи в приюты для собак. Он отметил, что ситуация с бродячими собаками в регионе непростая. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Бездомная собака напала на 9-летнюю девочку в поселке Цементном в Невьянске (Свердловская область). Информация о происшествии появилась в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Невьянск». «Куда смотрит наша администрация, столько жалоб на бездомных собак. Вчера на мою дочь по ул. Школьной д. 9 на детской площадке напала бездомная черная собака и укусила, а также продолжала нападать на других прохожих», — посетовала мама девочки. По словам женщины, ребенку предстоит серьезное лечение. «Теперь моей дочери предстоит лечение 6 месяцев. У ребенка шок и испуг. У стадиона рядом с гаражами бегает свора черных собак в количестве. Они [собаки] своей сворой забили одинокую собаку прямо на моих глазах два дня назад. Детям теперь выходить гулять и бояться нападения собак? Уже не одна жалоба, а решения нет!» — отметила горожанка. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в приемную главы Невьянского городского округа Александру Берчуку. На звонок корреспондента никто не ответил. Ранее агентство писало, что в Екатеринбурге собака покусала ребенка, который шел со своей мамой домой. Губернатор Свердловской области поручил мэрам всех городов заняться поиском волонтеров для службы отлова собак, дать машины, а также договориться с бизнесом, чтобы тот отдавал остатки пищи в приюты для собак. Он отметил, что ситуация с бродячими собаками в регионе непростая.