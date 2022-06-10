В Челябинске в День России пройдет фольклорный фестиваль

Мероприятие посвящено празднованию Дня России Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Челябинске в День России 12 июня в парке им. Ю. А. Гагарина пройдет «Фестиваль русского фольклора и культуры». Мероприятие начнется в 12 часов дня, сообщили в мэрии города.

«Гостей встретят мастера и ремесленники, со сцены будут звучать русские народные песни. Дети с родителями смогут водить хороводы, знакомиться с игрушками и русскими народными обычаями», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города.

Также можно будет примерить на себя традиционные русские наряды и сфотографироваться в них. На фестивале выступят более 20 фольклорных коллективов, которые являются хранителями русских народных традиций.

Праздничные дни в Челябинске будут сопровождаться различными мероприятиями. Так 11 июня всех жителей города приглашают принять участие в создании российского триколора с помощью раскрашенных ладоней. А непосредственно в день праздника на челябинской телебашне включат подсветку с флагом России и надписями «Мы Россия, мы вместе».