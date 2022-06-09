09 июня 2022

В Челябинске создадут триколор из отпечатков ладоней

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Акция в честь Дня России. Активисты растянули триколор на всю площадь. Челябинск, площадь революции, единоросы, патриоты, триколор
На флэшмобе челябинцы триколор выложат отпечатками ладоней Фото:

В Челябинске железнодорожники на вокзале 12 июня воспроизведут российский триколор с помощью отпечатков ладоней. Сделать это пригласили всех жителей, сообщили URA.RU в пресс-службе ЮУЖД.

«Российский флаг создадут из отпечатков ладоней с помощью нанесенной краски. Мероприятие состоится 11 июня в 11:00 на железнодорожном вокзале Челябинск — Главный.», — пояснили в компании.

Праздничную программу посвятили Дню России, который отмечается 12 июня. В ходе мероприятия железнодорожный вокзал украсят семиметровым флагом из ткани и стягом, выложенным на ватмане отпечатками ладоней из аквагрима. В планах также выступления танцевальных и вокальных творческих коллективов.

11 и 12 июня в темное время суток фасад здания украсят подсветкой. Она будет выполнена в виде триколора.

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В Челябинске железнодорожники на вокзале 12 июня воспроизведут российский триколор с помощью отпечатков ладоней. Сделать это пригласили всех жителей, сообщили URA.RU в пресс-службе ЮУЖД. «Российский флаг создадут из отпечатков ладоней с помощью нанесенной краски. Мероприятие состоится 11 июня в 11:00 на железнодорожном вокзале Челябинск — Главный.», — пояснили в компании. Праздничную программу посвятили Дню России, который отмечается 12 июня. В ходе мероприятия железнодорожный вокзал украсят семиметровым флагом из ткани и стягом, выложенным на ватмане отпечатками ладоней из аквагрима. В планах также выступления танцевальных и вокальных творческих коллективов. 11 и 12 июня в темное время суток фасад здания украсят подсветкой. Она будет выполнена в виде триколора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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