Набиуллина предупредила о рисках от антироссийских санкций ЕС

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ПМЭФ-2021. Первый день, Орешкин, Решетников, Набиуллина и Силуанов. Санкт-Петербург, набиуллина эльвира
Инфляционные риски для экономики по-прежнему сильны Фото:
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Эмбарго на поставки российской нефти в Европу могут разогнать инфляцию в стране. Такое мнение высказала председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Она отметила, что инфляционные риски для экономики по-прежнему сильны.

«В случае сильного падения экспорта российской нефти через сжатие торгового баланса и ослабление рубля, возникнет проинфляционное давление», — заявила Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка РФ. Мероприятие транслировалось на телеканале «Россия 24».

По мнению главы Центробанка РФ, многое зависит от того, на каике рынки будут перенаправлены поставки нефти, и будет ли цена компенсировать снижение объемов экспорта. Набиуллина также отметила, что на рост цен в России может повлиять глобальная рецессия. Падение спроса на российские товары может ускорить рост цен в стране.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации РФ на Украине. Евросоюз намеревался полностью отказаться от российских энергоресурсов и уже частично запретил экспорт российской нефти. Однако Евросоюзу пришлось смягчить шестой пакет санкций после того, как ряд стран отказались согласовывать нефтяное эмбарго. В их числе была Венгрия. Будапешт требовал, чтобы Брюссель обеспечил ему экономическую безопасность в случае нефтяного эмбарго. Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что новый пакет санкций вызовет у президента РФ Владимира Путина лишь улыбку.

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Эмбарго на поставки российской нефти в Европу могут разогнать инфляцию в стране. Такое мнение высказала председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Она отметила, что инфляционные риски для экономики по-прежнему сильны. «В случае сильного падения экспорта российской нефти через сжатие торгового баланса и ослабление рубля, возникнет проинфляционное давление», — заявила Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка РФ. Мероприятие транслировалось на телеканале «Россия 24». По мнению главы Центробанка РФ, многое зависит от того, на каике рынки будут перенаправлены поставки нефти, и будет ли цена компенсировать снижение объемов экспорта. Набиуллина также отметила, что на рост цен в России может повлиять глобальная рецессия. Падение спроса на российские товары может ускорить рост цен в стране. Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации РФ на Украине. Евросоюз намеревался полностью отказаться от российских энергоресурсов и уже частично запретил экспорт российской нефти. Однако Евросоюзу пришлось смягчить шестой пакет санкций после того, как ряд стран отказались согласовывать нефтяное эмбарго. В их числе была Венгрия. Будапешт требовал, чтобы Брюссель обеспечил ему экономическую безопасность в случае нефтяного эмбарго. Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что новый пакет санкций вызовет у президента РФ Владимира Путина лишь улыбку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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