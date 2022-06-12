Пермского лжетеррориста отправили за решетку из-за угрозы взрывов

Житель Кунгура (Пермский край) получил реальный срок за ложные сообщения о готовящихся взрывах. Кунгурский суд признал мужчину виновным в двух фактах о ложных сообщениях, рассказали на сайте кунгурской газеты «Искра».
«В январе 2022 года мужчина позвонил в ЕДДС городская служба спасения и сообщил о намерении совершить взрыв в здании МО МВД России „Кунгурский“, с использованием гранаты. В этот же день, он позвонил в аварийно — диспетчерскую службу кунгурского филиала пермских газовиков и сообщил о своем намерении совершить взрыв в одном из жилых домов города с использованием бытового газа. Подсудимому назначено наказание в виде 6 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении.
К проверке и проведению оперативно — розыскных и оперативно — технических мероприятий были привлечены сотрудники УФСБ России по Пермскому краю и МО МВД России «Кунгурский». Оба звонка оказались ложными.
Суд усмотрел в действиях мужчины «особо опасный рецидив». Ранее он уже привлекался к ответственности. Приговор суда пока не вступил в законную силу.
Ранее URA.RU сообщало о том, что губахинский городской суд Пермского края признал виновным местного жителя в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве в здании администрации. Мужчина звонил по телефону.
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Житель Кунгура (Пермский край) получил реальный срок за ложные сообщения о готовящихся взрывах. Кунгурский суд признал мужчину виновным в двух фактах о ложных сообщениях, рассказали на сайте кунгурской газеты «Искра». «В январе 2022 года мужчина позвонил в ЕДДС городская служба спасения и сообщил о намерении совершить взрыв в здании МО МВД России „Кунгурский“, с использованием гранаты. В этот же день, он позвонил в аварийно — диспетчерскую службу кунгурского филиала пермских газовиков и сообщил о своем намерении совершить взрыв в одном из жилых домов города с использованием бытового газа. Подсудимому назначено наказание в виде 6 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении. К проверке и проведению оперативно — розыскных и оперативно — технических мероприятий были привлечены сотрудники УФСБ России по Пермскому краю и МО МВД России «Кунгурский». Оба звонка оказались ложными. Суд усмотрел в действиях мужчины «особо опасный рецидив». Ранее он уже привлекался к ответственности. Приговор суда пока не вступил в законную силу. Ранее URA.RU сообщало о том, что губахинский городской суд Пермского края признал виновным местного жителя в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве в здании администрации. Мужчина звонил по телефону.