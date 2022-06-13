Челябинские пограничники не пустили партию мяса в Казахстан

Груз перевозился без сопроводительных документов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из Челябинской области в Казахстан запретили вывозить партию мяса весом 50 килограммов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, партия перевозилась без сопроводительных документов.

«Был пресечен вывоз 50 кг свежего мяса (конины, баранины, курятины), перемещаемых без ветеринарно-сопроводительных документов и ветеринарного сертификата Таможенного Союза. Машина следовала из поселка Княжеский Брединского района в Нур-Султан», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве добавили, что перевозчика привлекли к административной ответственности. Также с ним была проведена разъяснительная беседа о порядке перевозки подконтрольных госветнадзору грузов.

С началом летнего сезона в Челябинской области проверили более 100 тонн арбузов. Первые партии ягод успешно прошли фитосанитарный контроль.