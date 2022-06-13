13 июня 2022
12 июня 2022

Челябинские пограничники не пустили партию мяса в Казахстан

© Служба новостей «URA.RU»
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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, шлагбаум, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
Груз перевозился без сопроводительных документов Фото:

Из Челябинской области в Казахстан запретили вывозить партию мяса весом 50 килограммов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, партия перевозилась без сопроводительных документов.

«Был пресечен вывоз 50 кг свежего мяса (конины, баранины, курятины), перемещаемых без ветеринарно-сопроводительных документов и ветеринарного сертификата Таможенного Союза. Машина следовала из поселка Княжеский Брединского района в Нур-Султан», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве добавили, что перевозчика привлекли к административной ответственности. Также с ним была проведена разъяснительная беседа о порядке перевозки подконтрольных госветнадзору грузов.

С началом летнего сезона в Челябинской области проверили более 100 тонн арбузов. Первые партии ягод успешно прошли фитосанитарный контроль.

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Из Челябинской области в Казахстан запретили вывозить партию мяса весом 50 килограммов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, партия перевозилась без сопроводительных документов. «Был пресечен вывоз 50 кг свежего мяса (конины, баранины, курятины), перемещаемых без ветеринарно-сопроводительных документов и ветеринарного сертификата Таможенного Союза. Машина следовала из поселка Княжеский Брединского района в Нур-Султан», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора. В ведомстве добавили, что перевозчика привлекли к административной ответственности. Также с ним была проведена разъяснительная беседа о порядке перевозки подконтрольных госветнадзору грузов. С началом летнего сезона в Челябинской области проверили более 100 тонн арбузов. Первые партии ягод успешно прошли фитосанитарный контроль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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