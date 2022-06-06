В Челябинской области проверили 100 тонн арбузов

Арбузы в регион привезли из Узбекистана, Ирана и Казахстана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области проверили более 100 тонн арбузов, привезенных из Узбекистана, Ирана и Казахстана. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, первые партии ягод успешно прошли фитосанитарный контроль.

«С началом лета в Челябинскую область начали активно завозиться арбузы из республик Средней Азии и Ирана. Данные партии уже прошли фитосанитарный контроль», — отметили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

В настоящее время на складах временного хранения находится почти 21 тонна узбекских, 42 тонны казахских и 37,6 тонны иранских арбузов. Часть этих арбузов будет продаваться на территории области, часть отправится на прилавки в другие регионы РФ.

Ранее Управление Россельхознадзора выявило 134,2 тонны зараженных помидоров и фруктов. В регион также пытались завезти почти 40 тонн зараженных южноамериканской молью помидоров.