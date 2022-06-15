Пермским студентам расскажут о нравственных уроках Донбасса

На лекцию приглашаются не только студенты всех факультетов, но и все желающие Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Пермском классическом университете (ПГНИУ) пройдет открытая лекция, посвященная отношениям России, Донбасса и Украины. Заявленная тема встречи — «Россия, Донбасс, Украина: нравственные уроки».

«На лекции поговорим о ступенях моральной деградации индивида и общества, о различных видах гуманизма и о многом другом», — говорится в анонсе мероприятия в группе Ситуационного центра ПГНИУ в соцсети «ВКонтакте». Прочтет лекцию кандидат философских наук, доцент кафедры философии университета Юрий Лоскутов. Трансляция будет вестись в сети.

Ситуационный центр ПГНИУ был организован администрацией университета по инициативе студентов. Он призван решать проблемы студентов и сотрудников вуза, нуждающихся в поддержке в связи с последними мировыми событиями.

На территории Украины Россия с 24 февраля проводит специальную операцию. Объявивший ее президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что это вынужденный шаг, направленный на защиту жителей.