Глава Минпросвещения раскрыл судьбу ЕГЭ в России 16 июня 2022 в 18:20 Размер текста - 17 + Болонская система не связана с ЕГЭ, пояснил Кравцов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Отказ России от Болонской системы образования никак не повлияет на проведение Единого Государственного экзамена. Об этом глава Министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил журналистам в ходе Петербургского международного экономического форума. «Никак Болонская система не связана с ЕГЭ. Это абсолютно разные процессы. Абсолютно разные системы», — приводит слова Кравцова газета «Известия». В свою очередь глава Рособрнадзора Анзор Музаев высказался, что ЕГЭ можно отменить только имея в наличии альтернативный формат итогового экзамена. А пока что подобные заявления, по его словам, звучат популистскими. Также он уточнил, что вернуться к традиционному формату проведения выпускных экзаменов в настоящий момент уже не получится. Как считает глава Рособрнадзора, это может привести к появлению необъективности и коррупции при поступлении. Ранее ректор УрФУ Виктор Кокшаров защитил ЕГЭ после выхода РФ из Болонской системы. Он назвал метод тестирования «надежным и проверенным». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . Отказ России от Болонской системы образования никак не повлияет на проведение Единого Государственного экзамена. Об этом глава Министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил журналистам в ходе Петербургского международного экономического форума. «Никак Болонская система не связана с ЕГЭ. Это абсолютно разные процессы. Абсолютно разные системы», — приводит слова Кравцова газета «Известия». В свою очередь глава Рособрнадзора Анзор Музаев высказался, что ЕГЭ можно отменить только имея в наличии альтернативный формат итогового экзамена. А пока что подобные заявления, по его словам, звучат популистскими. Также он уточнил, что вернуться к традиционному формату проведения выпускных экзаменов в настоящий момент уже не получится. Как считает глава Рособрнадзора, это может привести к появлению необъективности и коррупции при поступлении. Ранее ректор УрФУ Виктор Кокшаров защитил ЕГЭ после выхода РФ из Болонской системы. Он назвал метод тестирования «надежным и проверенным». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям