Глава Минпросвещения раскрыл судьбу ЕГЭ в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЕГЭ по географии, литературе и химии в гимназии N 5. Екатеринбург, доска, егэ, школа, телевизор, подготовка к егэ, сдача егэ
Болонская система не связана с ЕГЭ, пояснил Кравцов Фото:

Отказ России от Болонской системы образования никак не повлияет на проведение Единого Государственного экзамена. Об этом глава Министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил журналистам в ходе Петербургского международного экономического форума.

«Никак Болонская система не связана с ЕГЭ. Это абсолютно разные процессы. Абсолютно разные системы», — приводит слова Кравцова газета «Известия».

В свою очередь глава Рособрнадзора Анзор Музаев высказался, что ЕГЭ можно отменить только имея в наличии альтернативный формат итогового экзамена. А пока что подобные заявления, по его словам, звучат популистскими. Также он уточнил, что вернуться к традиционному формату проведения выпускных экзаменов в настоящий момент уже не получится. Как считает глава Рособрнадзора, это может привести к появлению необъективности и коррупции при поступлении.

Ранее ректор УрФУ Виктор Кокшаров защитил ЕГЭ после выхода РФ из Болонской системы. Он назвал метод тестирования «надежным и проверенным».

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Отказ России от Болонской системы образования никак не повлияет на проведение Единого Государственного экзамена. Об этом глава Министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил журналистам в ходе Петербургского международного экономического форума. «Никак Болонская система не связана с ЕГЭ. Это абсолютно разные процессы. Абсолютно разные системы», — приводит слова Кравцова газета «Известия». В свою очередь глава Рособрнадзора Анзор Музаев высказался, что ЕГЭ можно отменить только имея в наличии альтернативный формат итогового экзамена. А пока что подобные заявления, по его словам, звучат популистскими. Также он уточнил, что вернуться к традиционному формату проведения выпускных экзаменов в настоящий момент уже не получится. Как считает глава Рособрнадзора, это может привести к появлению необъективности и коррупции при поступлении. Ранее ректор УрФУ Виктор Кокшаров защитил ЕГЭ после выхода РФ из Болонской системы. Он назвал метод тестирования «надежным и проверенным».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...