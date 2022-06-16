Пермскому депутату грозят новые проблемы из-за завода-банкрота

Кредиторы ЗиДа рассмотрят целесообразность подачи в суд заявления о банкротстве Юрия Борисовца Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Депутату парламента Пермского края Юрию Борисовцу могут грозить новые проблемы из-за пермского машзавода имени Дзержинского (ЗиД). Кредиторы предприятия, находящегося в стадии конкурсного производства, предложили конкурсному управляющему Льву Шляпину рассмотреть целесообразность банкротства Борисовца. Вопрос рассматривался на собрании акционеров, сообщается на сайте Федресурса.

«Включить в повестку дня собрания кредиторов вопрос №4 «Обязать конкурсного управляющего Л.А. Шляпина представить кредиторам, в т. ч. уполномоченному органу, мотивированную информацию о целесообразности и экономической обоснованности направления ФГУП «Машиностроительный завод им. Ф.Э. Дзержинского» в арбитражный суд заявлений о признании несостоятельным (банкротом) Заворохина Е.А., Овчинникова М.Д., Масалкина А.В., Шинкевича В.В., Борисовца Ю.Л. и других физлиц и индивидуальных предпринимателей, не исполнивших свои обязательства перед должником», — указано в сообщении.

Отмечается, что конкурсный управляющий должен ответить кредиторам не позднее 15 июля. Все указанные лица так или иначе связаны с заводом Дзержинского. Так, подконтрольная Борисовцу УК «Риал» еще в середине нулевых получила контроль над долгами завода-банкрота. В 2020 году Верховный суд РФ вынес решение об аресте имущества депутата.

Денис Овчинников ранее был приговорен к колонии за хищения средств ЗиДа. Арбитражный суд края, рассмотрев его заявление о самобанкротстве, удовлетворил его. Бизнесмен Андрей Масалкин получил условный срок за то, что его компания завышала объемы поставки теплоэнергии на завод. Суд установил, что они действовали в сговоре с экс-директором завода Егором Заворохиным, который в итоге отправился в колонию.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам