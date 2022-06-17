В Перми сорван аукцион на обеспечение безопасности правительства

Пермским властям не удалось найти подрядчика для установки систем безопасности в здании, где расположена администрация губернатора и правительство. На торги заявилась лишь одна компания, но и она не соответствует требованиям заказчика, следует из аукционной документации.
«Основание признания торгов несостоявшимися — по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке. Заявка не соответствует требованиям», — указано в карточке на сайте Госзакупок.
Ранее URA.RU писало, что в здании на ул. Куйбышева, 14 необходимо установить системы пожарной сигнализации и оповещения об эвакуации. Власти, объявившие о поиске подрядчика, готовы потратить на это более 9,1 млн рублей.
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Пермским властям не удалось найти подрядчика для установки систем безопасности в здании, где расположена администрация губернатора и правительство. На торги заявилась лишь одна компания, но и она не соответствует требованиям заказчика, следует из аукционной документации. «Основание признания торгов несостоявшимися — по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке. Заявка не соответствует требованиям», — указано в карточке на сайте Госзакупок. Ранее URA.RU писало, что в здании на ул. Куйбышева, 14 необходимо установить системы пожарной сигнализации и оповещения об эвакуации. Власти, объявившие о поиске подрядчика, готовы потратить на это более 9,1 млн рублей.