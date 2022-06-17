В Перми сорван аукцион на обеспечение безопасности правительства

Для установки пожарной сигнализации в здании правительства не могут найти подрядчика Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пермским властям не удалось найти подрядчика для установки систем безопасности в здании, где расположена администрация губернатора и правительство. На торги заявилась лишь одна компания, но и она не соответствует требованиям заказчика, следует из аукционной документации.

«Основание признания торгов несостоявшимися — по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке. Заявка не соответствует требованиям», — указано в карточке на сайте Госзакупок.

Ранее URA.RU писало, что в здании на ул. Куйбышева, 14 необходимо установить системы пожарной сигнализации и оповещения об эвакуации. Власти, объявившие о поиске подрядчика, готовы потратить на это более 9,1 млн рублей.