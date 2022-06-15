В здании, где работает Махонин, усилят меры безопасности

Здание на Куйбышева, 14 оснастят сигнализацией на случай ЧП Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Перми здание, где находится администрация губернатора Дмитрия Махонина и правительство региона, оборудуют системами пожарной сигнализации и оповещения об эвакуации. На это власти готовы потратить более 9,1 млн рублей.

«Объект закупки — выполнение работ по приспособлению объектов культурного наследия регионального значения к современному использованию (установка системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией). Объект культурного наследия регионального значения „Администрация области и культурно-деловой центр“, расположенный по адресу: г. Пермь, ул. Куйбышева, 14», — указано в карточке на портале ЕИС «Закупки».

Комиссия должна определить подрядчика 16 июня, но информации об участниках аукциона на портале пока нет. Согласно техническому заданию, победитель торгов должен начать работы 30 июня, а завершить их к середине декабря.