18 июня 2022

Замгубернатора помог «Сима-ленду» провести субботник. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудники «Сима-ленда» вместе с первым заместителем губернатора Свердловской области Алексеем Шмыковым провели субботник Фото:

В Каменске-Уральском волонтеры «Сима-ленда» совместно с первым заместителем губернатора Свердловской области Алексеем Шмыковым провели субботник. Об этом журналисту URA.RU рассказали в самой компании.

«Волонтеры облагородили территорию парка в микрорайоне Октябрьский: установили лавочки, урны, очистили берег пруда „7 ключей“. В субботнике приняли участие 150 сотрудников компании, к которым, к нашей большой радости, присоединился и Алексей Викторович», — рассказали в «Сима-ленде».

Компания облагородила двор и пруд на улице Кунавина, 2. Сотрудники «Сима-ленда» совместно с Шмыковым убрали мусор с территории парка, посадили несколько деревьев и покосили траву площадью 6500 квадратных метров.

Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры компании провели семь субботников в Екатеринбурге, им удалось собрать 320 мешков мусора. Также агентство рассказывало о патриотическом флешмобе, в котором участвовало пять тысяч человек.

Во время субботника посадили несколько деревьев
Фото:
Сотрудники «Сима-ленда» очистили береговую линию пруда
Фото:
Волонтеры установили лавочки и урны в парке
Фото:
Во время уборки собрали 400 мешков мусора
Фото:
Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков присоединился к субботнику
Фото:
В субботники участвовало 150 сотрудников «Сима-ленда»
Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

В Каменске-Уральском волонтеры «Сима-ленда» совместно с первым заместителем губернатора Свердловской области Алексеем Шмыковым провели субботник. Об этом журналисту URA.RU рассказали в самой компании. «Волонтеры облагородили территорию парка в микрорайоне Октябрьский: установили лавочки, урны, очистили берег пруда „7 ключей“. В субботнике приняли участие 150 сотрудников компании, к которым, к нашей большой радости, присоединился и Алексей Викторович», — рассказали в «Сима-ленде». Компания облагородила двор и пруд на улице Кунавина, 2. Сотрудники «Сима-ленда» совместно с Шмыковым убрали мусор с территории парка, посадили несколько деревьев и покосили траву площадью 6500 квадратных метров. Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры компании провели семь субботников в Екатеринбурге, им удалось собрать 320 мешков мусора. Также агентство рассказывало о патриотическом флешмобе, в котором участвовало пять тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...