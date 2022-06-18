Сотрудники «Сима-ленда» вместе с первым заместителем губернатора Свердловской области Алексеем Шмыковым провели субботникФото: организаторы уборки
В Каменске-Уральском волонтеры «Сима-ленда» совместно с первым заместителем губернатора Свердловской области Алексеем Шмыковым провели субботник. Об этом журналисту URA.RU рассказали в самой компании.
«Волонтеры облагородили территорию парка в микрорайоне Октябрьский: установили лавочки, урны, очистили берег пруда „7 ключей“. В субботнике приняли участие 150 сотрудников компании, к которым, к нашей большой радости, присоединился и Алексей Викторович», — рассказали в «Сима-ленде».
Компания облагородила двор и пруд на улице Кунавина, 2. Сотрудники «Сима-ленда» совместно с Шмыковым убрали мусор с территории парка, посадили несколько деревьев и покосили траву площадью 6500 квадратных метров.
Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры компании провели семь субботников в Екатеринбурге, им удалось собрать 320 мешков мусора. Также агентство рассказывало о патриотическом флешмобе, в котором участвовало пять тысяч человек.
Во время субботника посадили несколько деревьев
Фото: организаторы уборки
Сотрудники «Сима-ленда» очистили береговую линию пруда
Фото: организаторы уборки
Волонтеры установили лавочки и урны в парке
Фото: организаторы уборки
Во время уборки собрали 400 мешков мусора
Фото: организаторы уборки
Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков присоединился к субботнику
Фото: организаторы уборки
В субботники участвовало 150 сотрудников «Сима-ленда»
Фото: организаторы уборки
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».
В Каменске-Уральском волонтеры «Сима-ленда» совместно с первым заместителем губернатора Свердловской области Алексеем Шмыковым провели субботник. Об этом журналисту URA.RU рассказали в самой компании. «Волонтеры облагородили территорию парка в микрорайоне Октябрьский: установили лавочки, урны, очистили берег пруда „7 ключей“. В субботнике приняли участие 150 сотрудников компании, к которым, к нашей большой радости, присоединился и Алексей Викторович», — рассказали в «Сима-ленде». Компания облагородила двор и пруд на улице Кунавина, 2. Сотрудники «Сима-ленда» совместно с Шмыковым убрали мусор с территории парка, посадили несколько деревьев и покосили траву площадью 6500 квадратных метров. Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры компании провели семь субботников в Екатеринбурге, им удалось собрать 320 мешков мусора. Также агентство рассказывало о патриотическом флешмобе, в котором участвовало пять тысяч человек.