Сотрудники «Сима-ленда» вместе с первым заместителем губернатора Свердловской области Алексеем Шмыковым провели субботник Фото: организаторы уборки

В Каменске-Уральском волонтеры «Сима-ленда» совместно с первым заместителем губернатора Свердловской области Алексеем Шмыковым провели субботник. Об этом журналисту URA.RU рассказали в самой компании.

«Волонтеры облагородили территорию парка в микрорайоне Октябрьский: установили лавочки, урны, очистили берег пруда „7 ключей“. В субботнике приняли участие 150 сотрудников компании, к которым, к нашей большой радости, присоединился и Алексей Викторович», — рассказали в «Сима-ленде».

Компания облагородила двор и пруд на улице Кунавина, 2. Сотрудники «Сима-ленда» совместно с Шмыковым убрали мусор с территории парка, посадили несколько деревьев и покосили траву площадью 6500 квадратных метров.

Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры компании провели семь субботников в Екатеринбурге, им удалось собрать 320 мешков мусора. Также агентство рассказывало о патриотическом флешмобе, в котором участвовало пять тысяч человек.

Во время субботника посадили несколько деревьев Фото: организаторы уборки

Сотрудники «Сима-ленда» очистили береговую линию пруда Фото: организаторы уборки

Волонтеры установили лавочки и урны в парке Фото: организаторы уборки

Во время уборки собрали 400 мешков мусора Фото: организаторы уборки

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков присоединился к субботнику Фото: организаторы уборки

В субботники участвовало 150 сотрудников «Сима-ленда» Фото: организаторы уборки