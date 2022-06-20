В полиции уверены, что были еще эпизоды краж Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае полицейские задержали двух представительниц кочевого народа, которые подозреваются в четырех денежных кражах из квартир пенсионеров. Общий ущерб составил почти полмиллиона рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

«Задержанные женщины проникали в квартиры потерпевших под различными предлогами — предлагали погадать, либо просили стакан воды. Пока одна злоумышленница отвлекала внимание пожилых людей, вторая незаметно совершала кражу, — сообщают в ГУ МВД России по Пермскому краю.

На видео, высланном оперативниками, одна из задержанных — беременная женщина — признается, что «зашла к бабушке, погадала ей, она мне тысяч 30 отдала, я не знаю, кража это или гадание». По ее словам, на преступление она пошла ради своей больной раком сестры, которой требуется операция.

У сотрудников полиции есть основания полагать, что подозреваемые могут быть причастны к другим эпизодам краж в Пермском крае. Обе женщины ранее неоднократно судимы за совершение аналогичных преступлений. На время следствия им назначили домашний арест. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми задержали сиделку, ограбившую пенсионера-инвалида.