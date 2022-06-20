20 июня 2022

Беременная лжегадалка обворовывала пожилых пермяков. «Не знаю, кража это или гадание»

© Служба новостей «URA.RU»
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Гадалка и ее карты. Екатеринбург, карты
В полиции уверены, что были еще эпизоды краж Фото:

В Пермском крае полицейские задержали двух представительниц кочевого народа, которые подозреваются в четырех денежных кражах из квартир пенсионеров. Общий ущерб составил почти полмиллиона рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

«Задержанные женщины проникали в квартиры потерпевших под различными предлогами — предлагали погадать, либо просили стакан воды. Пока одна злоумышленница отвлекала внимание пожилых людей, вторая незаметно совершала кражу, — сообщают в ГУ МВД России по Пермскому краю.

На видео, высланном оперативниками, одна из задержанных — беременная женщина — признается, что «зашла к бабушке, погадала ей, она мне тысяч 30 отдала, я не знаю, кража это или гадание». По ее словам, на преступление она пошла ради своей больной раком сестры, которой требуется операция.

У сотрудников полиции есть основания полагать, что подозреваемые могут быть причастны к другим эпизодам краж в Пермском крае. Обе женщины ранее неоднократно судимы за совершение аналогичных преступлений. На время следствия им назначили домашний арест. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми задержали сиделку, ограбившую пенсионера-инвалида.

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В Пермском крае полицейские задержали двух представительниц кочевого народа, которые подозреваются в четырех денежных кражах из квартир пенсионеров. Общий ущерб составил почти полмиллиона рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела. «Задержанные женщины проникали в квартиры потерпевших под различными предлогами — предлагали погадать, либо просили стакан воды. Пока одна злоумышленница отвлекала внимание пожилых людей, вторая незаметно совершала кражу, — сообщают в ГУ МВД России по Пермскому краю. На видео, высланном оперативниками, одна из задержанных — беременная женщина — признается, что «зашла к бабушке, погадала ей, она мне тысяч 30 отдала, я не знаю, кража это или гадание». По ее словам, на преступление она пошла ради своей больной раком сестры, которой требуется операция. У сотрудников полиции есть основания полагать, что подозреваемые могут быть причастны к другим эпизодам краж в Пермском крае. Обе женщины ранее неоднократно судимы за совершение аналогичных преступлений. На время следствия им назначили домашний арест. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми задержали сиделку, ограбившую пенсионера-инвалида.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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