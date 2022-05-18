В Перми задержана сиделка, ограбившая пенсионера-инвалида

Пермская сиделка объяснила кражу с карты подопечной сложной жизненной ситуацией Фото: Илья Московец © URA.RU

Пермские полицейские задержали 49-летнюю женщину, которая ухаживала за пенсионеркой-инвалидом. В дежурную часть обратилась родственница, которая сообщила о пропаже 20 тысяч рублей с карты потерпевшей. Под подозрение сразу же попала сиделка, ее задержали, рассказали в пресс-службе УМВД России города Перми.

«Она [подозреваемая] рассказала, что заранее подсмотрела пароли на мобильном телефоне потерпевшей. После чего, воспользовавшись моментом, когда пенсионерка уснула, похитила сбережения с ее банковского счета, путем перевода на свою карту», — говорится в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Злоумышленница объяснила свой поступок тяжелей жизненной ситуацией и острой нехваткой денежных средств. Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Максимальное наказание — лишение свободы до шести лет. В настоящее время ведется следствие.

URA.RU писало ранее о том, что в Пермском крае местный житель проник в дом пенсионера с ограниченными возможностями, а затем похитил крупную сумму денег. В квартире, куда залез 42-летний пермяк, проживали два брата. Один из них — 71-летний мужчина.