В Свердловской области поля засеяли коноплей. Фото

19 июня 2022 в 19:42 Размер текста - 17 +

Растение посеяли на площади 15 га Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Свердловской области засеяли технической коноплей 15 га земли. Планируется, что через месяц ее рост составит уже 5-10 сантиметров. Об этом URA.RU сообщил директор компании «Рустехкон» Никита Соловьев. «Мы съездили специально на поле, чтобы показать, как растет наша конопля! Она только недавно взошла, и ее рост составляет всего 5-10 сантиметров, но уже через месяц мы ожидаем, что каждый стебелек будет от 1 до 1,5 метров в высоту!» — рассказывает Соловьев. Всего засеяли 15 гектаров. В следующем году планируется увеличить посевную площадь в десятки раз. Коноплю посеяли в Белоярском районе возле поселка Студенческий. В компании получили разрешительные документы и согласовали выращивание растений с полицией. «Нам выдали график и расписание, когда полиция и Росгвардия будут приезжать с проверкой и брать листья конопли на исследование. Они будут смотреть, чтобы уровень наркотического вещества не превышал норму. Так как у нас техническая конопля, то уровень содержания либо ноль, либо 0,3. Допустимо — до 0,5», — добавляет Соловьев. В августе 2021 года губернатор Евгений Куйвашев рассказывал, что в регионе начнется выращивание технической конопли для пополнения регионального бюджета. «Это техническая конопля, которую мне показали на „Всероссийском Дне поля“. Из нее можно делать одежду и много других полезных вещей», — говорил Куйвашев. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Свердловской области засеяли технической коноплей 15 га земли. Планируется, что через месяц ее рост составит уже 5-10 сантиметров. Об этом URA.RU сообщил директор компании «Рустехкон» Никита Соловьев. «Мы съездили специально на поле, чтобы показать, как растет наша конопля! Она только недавно взошла, и ее рост составляет всего 5-10 сантиметров, но уже через месяц мы ожидаем, что каждый стебелек будет от 1 до 1,5 метров в высоту!» — рассказывает Соловьев. Всего засеяли 15 гектаров. В следующем году планируется увеличить посевную площадь в десятки раз. Коноплю посеяли в Белоярском районе возле поселка Студенческий. В компании получили разрешительные документы и согласовали выращивание растений с полицией. «Нам выдали график и расписание, когда полиция и Росгвардия будут приезжать с проверкой и брать листья конопли на исследование. Они будут смотреть, чтобы уровень наркотического вещества не превышал норму. Так как у нас техническая конопля, то уровень содержания либо ноль, либо 0,3. Допустимо — до 0,5», — добавляет Соловьев. В августе 2021 года губернатор Евгений Куйвашев рассказывал, что в регионе начнется выращивание технической конопли для пополнения регионального бюджета. «Это техническая конопля, которую мне показали на „Всероссийском Дне поля“. Из нее можно делать одежду и много других полезных вещей», — говорил Куйвашев.