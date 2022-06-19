19 июня 2022

На Челябинскую область обрушатся грозы, град и шквалистый ветер

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Клипарт. Магнитогорск, гроза, непогода, город, ночь, молнии, стихия
В ЕДДС сообщили о штормовом предупреждении на 21 июня Фото:

Ухудшение погоды ожидает Челябинскую область 21 июня. Об этом сообщили URA.RU в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).

«По данным Челябинского ЦГМС, днем 21 июня на территории Челябинской области ожидаются грозы и град. Прогнозируется усиление порывов ветра до 20 метров в секунду», — говорится в распространенном ЕДДС штормовом предупреждении.

Подобные удары стихии жители региона ощутили на себе в минувшую субботу, 18 июня. Из-за сильного дождя в Миассе и Челябинске затопило центральные улицы, а от воды во многих городах пострадали объекты инфраструктуры. В Копейске проливные дожди привели к затоплению цехов одного из крупнейших предприятий города — ООО ПТК «Союз-Полимер».

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Ухудшение погоды ожидает Челябинскую область 21 июня. Об этом сообщили URA.RU в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС). «По данным Челябинского ЦГМС, днем 21 июня на территории Челябинской области ожидаются грозы и град. Прогнозируется усиление порывов ветра до 20 метров в секунду», — говорится в распространенном ЕДДС штормовом предупреждении. Подобные удары стихии жители региона ощутили на себе в минувшую субботу, 18 июня. Из-за сильного дождя в Миассе и Челябинске затопило центральные улицы, а от воды во многих городах пострадали объекты инфраструктуры. В Копейске проливные дожди привели к затоплению цехов одного из крупнейших предприятий города — ООО ПТК «Союз-Полимер».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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