На Челябинскую область обрушатся грозы, град и шквалистый ветер

В ЕДДС сообщили о штормовом предупреждении на 21 июня Фото: Илья Московец © URA.RU

Ухудшение погоды ожидает Челябинскую область 21 июня. Об этом сообщили URA.RU в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).

«По данным Челябинского ЦГМС, днем 21 июня на территории Челябинской области ожидаются грозы и град. Прогнозируется усиление порывов ветра до 20 метров в секунду», — говорится в распространенном ЕДДС штормовом предупреждении.

Подобные удары стихии жители региона ощутили на себе в минувшую субботу, 18 июня. Из-за сильного дождя в Миассе и Челябинске затопило центральные улицы, а от воды во многих городах пострадали объекты инфраструктуры. В Копейске проливные дожди привели к затоплению цехов одного из крупнейших предприятий города — ООО ПТК «Союз-Полимер».