В центре Копейска возле торгово-развлекательного комплекса «Слава» в результате сильного ливня затопило парковку для посетителей. Фото частично ушедших под воду автомобилей очевидцы разместили в соцсетях.
«Жесть, что творится сегодня в городе», — указали в сообществе «Типичный Копейск» во ВКонтакте. На фото видно, как автомобили скрыты водой до капота.
Посетители комплекса переждали непогоду на крыльце под козырьком. Забирать свои машины решились далеко не все. В комментариях местные жители ответили, что центр поплыл, и теперь копейчанам нужны лодка, дождевик и сапоги.
В центре Копейска возле торгово-развлекательного комплекса «Слава» в результате сильного ливня затопило парковку для посетителей. Фото частично ушедших под воду автомобилей очевидцы разместили в соцсетях. «Жесть, что творится сегодня в городе», — указали в сообществе «Типичный Копейск» во ВКонтакте. На фото видно, как автомобили скрыты водой до капота. Посетители комплекса переждали непогоду на крыльце под козырьком. Забирать свои машины решились далеко не все. В комментариях местные жители ответили, что центр поплыл, и теперь копейчанам нужны лодка, дождевик и сапоги. После ливня оказалась затоплена территория местного предприятия «Союз-Полимер». Синоптики продлили штормовое предупреждение до 19 июня.