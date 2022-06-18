18 июня 2022
17 июня 2022

В центре Копейска затопило парковку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия ливня в Челябинске, вода, ливень, дождь
Копейчане не решились забирать машины с затопленной парковки Фото:

В центре Копейска возле торгово-развлекательного комплекса «Слава» в результате сильного ливня затопило парковку для посетителей. Фото частично ушедших под воду автомобилей очевидцы разместили в соцсетях.

«Жесть, что творится сегодня в городе», — указали в сообществе «Типичный Копейск» во ВКонтакте. На фото видно, как автомобили скрыты водой до капота.

Посетители комплекса переждали непогоду на крыльце под козырьком. Забирать свои машины решились далеко не все. В комментариях местные жители ответили, что центр поплыл, и теперь копейчанам нужны лодка, дождевик и сапоги.

После ливня оказалась затоплена территория местного предприятия «Союз-Полимер». Синоптики продлили штормовое предупреждение до 19 июня.

Посетители ТРК «Слава» пережидают непогоду на крыльце, с ужасом наблюдая за прибывающей водой
Многие машины утонули до уровня фар

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В центре Копейска возле торгово-развлекательного комплекса «Слава» в результате сильного ливня затопило парковку для посетителей. Фото частично ушедших под воду автомобилей очевидцы разместили в соцсетях. «Жесть, что творится сегодня в городе», — указали в сообществе «Типичный Копейск» во ВКонтакте. На фото видно, как автомобили скрыты водой до капота. Посетители комплекса переждали непогоду на крыльце под козырьком. Забирать свои машины решились далеко не все. В комментариях местные жители ответили, что центр поплыл, и теперь копейчанам нужны лодка, дождевик и сапоги. После ливня оказалась затоплена территория местного предприятия «Союз-Полимер». Синоптики продлили штормовое предупреждение до 19 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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