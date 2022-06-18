Копейчане не решились забирать машины с затопленной парковки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В центре Копейска возле торгово-развлекательного комплекса «Слава» в результате сильного ливня затопило парковку для посетителей. Фото частично ушедших под воду автомобилей очевидцы разместили в соцсетях.

«Жесть, что творится сегодня в городе», — указали в сообществе «Типичный Копейск» во ВКонтакте. На фото видно, как автомобили скрыты водой до капота.

Посетители комплекса переждали непогоду на крыльце под козырьком. Забирать свои машины решились далеко не все. В комментариях местные жители ответили, что центр поплыл, и теперь копейчанам нужны лодка, дождевик и сапоги.

После ливня оказалась затоплена территория местного предприятия «Союз-Полимер». Синоптики продлили штормовое предупреждение до 19 июня.

Посетители ТРК «Слава» пережидают непогоду на крыльце, с ужасом наблюдая за прибывающей водой Сообщество «Типичный Копейск» во ВКонтакте

Многие машины утонули до уровня фар Сообщество «Типичный Копейск» во ВКонтакте