Провизор в ХМАО собирает гуманитарную помощь для жителей Донбасса

Уже отправлено более 100 кг медикаментов и предметов первой необходимости Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Пыть-Яхе (ХМАО) заведующая аптекой Елена Александрова занимается сбором гуманитарной помощи и медикаментов для жителей ДНР и ЛНР, а также для военнослужащих. Уже собрано и отправлено почти 100 кг груза, сообщила URA.RU провизор.

«Собираем лекарства, детское питание, белье, лекарства, мыло, шампуни. Большую помощь оказали родственники, жители и предприниматели Пыть-Яха, коллеги из аптек Сургута, Нефтеюганска, Лянтора, Лангепаса, Югорска, Советского, Мегиона. Также отправляем посылки в Белгород, там работает моя подруга, которая занимается сбором помощи», — рассказала Александрова.

Актуальные списки необходимых вещей заведующая публикует на своей странице «ВКонтакте». Югорчане могут поучаствовать в сборе гуманитарной помощи, предметы первой необходимости и медикаменты принимают в аптеках сети «Планета здоровья». Основной пункт находится в Пыть-Яхе.

Ранее URA.RU сообщало, что ко Дню защиты детей (отмечается в РФ 1 июня) дети Донбасса получили игрушки и сладкие гостинцы. В ДНР из ХМАО отправили 36 тонн гуманитарного груза.

О спецоперации президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Она призвана завершить геноцид русского населения Донбасса, продолжающийся 8 лет, со стороны украинских нацбатов и ВСУ.