В Минобороны обвинили ВСУ в обстреле жилых кварталов Харькова

ВСУ в Харькове разместили артиллерийскую батарею для обстрелов мирного населения Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Официальный Киев организовал в Харьковской области новую провокацию с обстрелами гражданского населения с целью обвинения армии РФ. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе брифинга.

«Для реализации данной провокации в Харьковской области подразделениями ВСУ развернута артиллерийская батарея, которая производит периодические обстрелы жилых кварталов Харькова», — заявил Мизинцев. По информации генерал-полковника, в убийствах мирного населения Киев намерен обвинить Россию. «Планируется задействовать украинских и зарубежных журналистов для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов о якобы „убийствах мирных жителей города русскими“», — пояснил он.

Спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. ВСУ неоднократно распространяли ложную информацию якобы неизбирательных обстрелах армии РФ. В начале мая нацисты в населенных пунктах Северск и Серебрянка в ДНР обстреливали дома и мародерствовали на бронетехнике со знаком «Z». Все зверства боевиков ВСУ снимали иностранные и западные журналисты. Позднее ВСУ в Одессе инсценировали удар по медучреждению, и обвинили в этом российских военных. В инсценировке участвовало порядка 10 актеров, «в том числе дети, одетые в больничные пижамы и гражданскую одежду со следами крови», рассказывали в Минобороны.

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