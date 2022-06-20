В Нижневартовске девушка ударила пони по голове

Пользователи соцсети возмущены поведением девушки, пост набрал более 50 комментариев Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) местная жительница возмутилась поведением девушки, которая била пони и нецензурно выражалась. Об этом она сообщила в группе «ЧП Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте». Пост набрал более 50 комментариев.

«Девушка неоднократно ударяла пони по голове и выражалась матом. Животное, видимо, не хотело ее везти», — написала Александра Гаврилова.

«Кто таких вообще к животным допускает?» — прокомментировала Ольга Килина. «Пора запретить уже подобные издевательства над животными», — поделилась Юлия Романова. К публикации также прикреплено видео, но не все поддержали автора. «А я не вижу четкого удара. 8 секунд видео, этого мало чтобы разобраться в ситуации, и понять била она пони или нет», — ответила в комментариях пользователь с ником No Name.

В комментариях написала Елизавета Терентьева, которая представилась хозяйкой пони. «По ряду причин попросила довести (именно довести, не доехать) данную девочку. Инцидент имеет место быть, но лошадь живет и содержится в любви и заботе. С данной особой проведена беседа, и больше лично к моим лошадям она не подойдет», — сообщила владелица.

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