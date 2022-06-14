14 июня 2022

Россиянам и белорусам ограничат права в Латвии

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Россияне не смогут покупать акции некоторых предприятий Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В Латвии запретят гражданам России и Белоруссии существенно участвовать в предприятиях, важных для национальной безопасности страны. Такие поправки к закону одобрила комиссия сейма Латвии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

«Россия или Беларусь, ее граждане или юридические лица, учрежденные в любой стране, не смогут приобрести значительный пакет акций или членом товарищества, важного для национальной безопасности, а также быть истинным бенефициаром коммерческого партнерства, важного для национальной безопасности», — пишет агентство LETA. Поправки приняла комиссия сейма Латвии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

Людям, у которых уже есть значительное влияние в определенных компаниях, запретят пользоваться правом голоса со дня приобретения компанией предприятия, имеющего значение для нацбезопасности Латвии. Сообщается, что причиной стала спецоперация РФ на Украине. Ограничения в отношении Белоруссии связаны с тем, что страна «является союзником» России.

Некоторые страны вводят санкции против РФ в связи со спецоперацией на Украине. Ранее в Латвии запретили все российские телеканалы. В Минюсте страны предложили разработать закон, по которому можно будет изымать собственность россиян и белорусов. Также в Латвии решили снести памятник советским воинам-освободителям, СМИ сообщали, что власти обсуждают возможность сноса.

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В Латвии запретят гражданам России и Белоруссии существенно участвовать в предприятиях, важных для национальной безопасности страны. Такие поправки к закону одобрила комиссия сейма Латвии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. «Россия или Беларусь, ее граждане или юридические лица, учрежденные в любой стране, не смогут приобрести значительный пакет акций или членом товарищества, важного для национальной безопасности, а также быть истинным бенефициаром коммерческого партнерства, важного для национальной безопасности», — пишет агентство LETA. Поправки приняла комиссия сейма Латвии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Людям, у которых уже есть значительное влияние в определенных компаниях, запретят пользоваться правом голоса со дня приобретения компанией предприятия, имеющего значение для нацбезопасности Латвии. Сообщается, что причиной стала спецоперация РФ на Украине. Ограничения в отношении Белоруссии связаны с тем, что страна «является союзником» России. Некоторые страны вводят санкции против РФ в связи со спецоперацией на Украине. Ранее в Латвии запретили все российские телеканалы. В Минюсте страны предложили разработать закон, по которому можно будет изымать собственность россиян и белорусов. Также в Латвии решили снести памятник советским воинам-освободителям, СМИ сообщали, что власти обсуждают возможность сноса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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