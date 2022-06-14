Россиянам и белорусам ограничат права в Латвии

15 июня 2022 в 07:57 Размер текста - 17 +

Россияне не смогут покупать акции некоторых предприятий Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Латвии запретят гражданам России и Белоруссии существенно участвовать в предприятиях, важных для национальной безопасности страны. Такие поправки к закону одобрила комиссия сейма Латвии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. «Россия или Беларусь, ее граждане или юридические лица, учрежденные в любой стране, не смогут приобрести значительный пакет акций или членом товарищества, важного для национальной безопасности, а также быть истинным бенефициаром коммерческого партнерства, важного для национальной безопасности», — пишет агентство LETA. Поправки приняла комиссия сейма Латвии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Людям, у которых уже есть значительное влияние в определенных компаниях, запретят пользоваться правом голоса со дня приобретения компанией предприятия, имеющего значение для нацбезопасности Латвии. Сообщается, что причиной стала спецоперация РФ на Украине. Ограничения в отношении Белоруссии связаны с тем, что страна «является союзником» России. Некоторые страны вводят санкции против РФ в связи со спецоперацией на Украине. Ранее в Латвии запретили все российские телеканалы. В Минюсте страны предложили разработать закон, по которому можно будет изымать собственность россиян и белорусов. Также в Латвии решили снести памятник советским воинам-освободителям, СМИ сообщали, что власти обсуждают возможность сноса. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

В Латвии запретят гражданам России и Белоруссии существенно участвовать в предприятиях, важных для национальной безопасности страны. Такие поправки к закону одобрила комиссия сейма Латвии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. «Россия или Беларусь, ее граждане или юридические лица, учрежденные в любой стране, не смогут приобрести значительный пакет акций или членом товарищества, важного для национальной безопасности, а также быть истинным бенефициаром коммерческого партнерства, важного для национальной безопасности», — пишет агентство LETA. Поправки приняла комиссия сейма Латвии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Людям, у которых уже есть значительное влияние в определенных компаниях, запретят пользоваться правом голоса со дня приобретения компанией предприятия, имеющего значение для нацбезопасности Латвии. Сообщается, что причиной стала спецоперация РФ на Украине. Ограничения в отношении Белоруссии связаны с тем, что страна «является союзником» России. Некоторые страны вводят санкции против РФ в связи со спецоперацией на Украине. Ранее в Латвии запретили все российские телеканалы. В Минюсте страны предложили разработать закон, по которому можно будет изымать собственность россиян и белорусов. Также в Латвии решили снести памятник советским воинам-освободителям, СМИ сообщали, что власти обсуждают возможность сноса.