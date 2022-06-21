21 июня 2022

В Перми скончался известный преподаватель

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Прощание с Борисом Балашовым пройдет в пятницу Фото:

В Перми на 90-м году ушел из жизни экс-заведующий кафедрой «Автомобили и автомобильное хозяйство» Пермского национального политехнического университета (ПНИПУ) Борис Балашов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«После завершения в 1962 году Московского авиационного института он пришел работать в Пермский политехнический институт и прошел все ступени от ассистента до заведующего кафедрой. Борис Александрович принимал активное участие в строительстве комплекса ППИ, в частности, возглавлял штаб по строительству, строил корпус автодорожного факультета, в котором впоследствии и работал. Ректорат выражает глубокое соболезнование семье, коллегам по работе и друзьям», — говорится в сообщении.

За свои заслуги Борис Балашов также был награжден орденом «Знак почета» и нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ». Прощание состоится 24 июня с 10:00 до 11:00 часов по адресу ул. Старцева, 61, большой зал.

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В Перми на 90-м году ушел из жизни экс-заведующий кафедрой «Автомобили и автомобильное хозяйство» Пермского национального политехнического университета (ПНИПУ) Борис Балашов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. «После завершения в 1962 году Московского авиационного института он пришел работать в Пермский политехнический институт и прошел все ступени от ассистента до заведующего кафедрой. Борис Александрович принимал активное участие в строительстве комплекса ППИ, в частности, возглавлял штаб по строительству, строил корпус автодорожного факультета, в котором впоследствии и работал. Ректорат выражает глубокое соболезнование семье, коллегам по работе и друзьям», — говорится в сообщении. За свои заслуги Борис Балашов также был награжден орденом «Знак почета» и нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ». Прощание состоится 24 июня с 10:00 до 11:00 часов по адресу ул. Старцева, 61, большой зал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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