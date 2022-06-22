Владимир Анисимов покинет заксо, проработав в новом созыве меньше года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат свердловского заксобрания Владимир Анисимов 28 июня сложит полномочия и покинет региональный парламент. Его заявление об уходе официально принято мандатной комиссией, сообщил URA.RU источник, информацию подтвердила спикер заксо Людмила Бабушкина. В новом созыве Анисимов проработал лишь девять месяцев.

«Да, сегодня прошло заседание мандатной комиссии, было рассмотрено заявление Владимира Федоровича. И мы 28 июня [на общем заседании заксобрания] снимаем с него полномочия по его заявлению», — рассказала агентству Бабушкина, воздержавшись от ответа на вопрос, кто может сменить Анисимова.

Отставку Анисимова ранее анонсировали источники URA.RU. Сообщалось, что он сложит полномочия по собственному желанию. Согласно неофициальной информации, депутату уже предложено новое место работы. Сам парламентарий не ответил на звонки корреспондента.

Анисимов — ветеран свердловской политики: в 1996—2012 годах был мэром Серова, позднее стал депутатом заксо от «Единой России». На выборах-2021 он переизбрался на новую пятилетку, чем вызвал недовольство областной власти. Руководство региона хотело видеть вместо Анисимова другого человека — полковника внутренней службы в отставке Алексея Таврунова, которого протежировал губернатор Евгений Куйвашев. Тогдашний вице-губернатор Сергей Бидонько вел с Анисимовым переговоры и предлагал ему работу в команде главы региона, но депутат отверг все предложения.

В результате Таврунов получил пост советника губернатора. Вместе с ним за тот мандат боролся глава управления общественных связей УГМК Алексей Свалов. Сейчас их обоих называют главными претендентами на место Анисимова.

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