Свердловчане недовольны кладбищем домашних животных в лесу

23 июня 2022 в 04:47 Размер текста - 17 +

Свердловчане пожаловались на нелегальное кладбище домашних животных Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Жители Верхней Салды (Свердловская область) возмущены кладбищем домашних животных при входе в лес. Об этом рассказали жители города. «Заходишь в лес и сразу бросаются в глаза могилы! Количество их растет. Мы ходим в этот лес за грибами, за ягодами уже много лет», — рассказал очевидец сообществу «vSalde.ru|Верхняя Салда и Нижняя Салда» в соцсети «ВКонтакте». Салдинцы пожаловались, что хозяева оставляют пластмассовые игрушки рядом с могилами питомцев. Кладбище домашних животных жители города обнаружили на входе в лес на пересечении улиц Районная и Парковая. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Верхнесалдинского городского округа. Ранее агентство рассказывало, что жители Верхней Салды пожаловались на соседей решивших проложить канализацию к своему участку, из-за работ не может проехать мусоровоз. Также URA.RU сообщало, что шеф свердловского главка МВД нагрянул с проверкой в отдел полиции Верхней Салды. Фото: сообщество «vSalde.ru|Верхняя Салда и Нижняя Салда» в соцсети «ВКонтакте» Фото: сообщество «vSalde.ru|Верхняя Салда и Нижняя Салда» в соцсети «ВКонтакте» Фото: сообщество «vSalde.ru|Верхняя Салда и Нижняя Салда» в соцсети «ВКонтакте» Фото: сообщество «vSalde.ru|Верхняя Салда и Нижняя Салда» в соцсети «ВКонтакте» Фото: сообщество «vSalde.ru|Верхняя Салда и Нижняя Салда» в соцсети «ВКонтакте» Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Жители Верхней Салды (Свердловская область) возмущены кладбищем домашних животных при входе в лес. Об этом рассказали жители города. «Заходишь в лес и сразу бросаются в глаза могилы! Количество их растет. Мы ходим в этот лес за грибами, за ягодами уже много лет», — рассказал очевидец сообществу «vSalde.ru|Верхняя Салда и Нижняя Салда» в соцсети «ВКонтакте». Салдинцы пожаловались, что хозяева оставляют пластмассовые игрушки рядом с могилами питомцев. Кладбище домашних животных жители города обнаружили на входе в лес на пересечении улиц Районная и Парковая. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Верхнесалдинского городского округа. Ранее агентство рассказывало, что жители Верхней Салды пожаловались на соседей решивших проложить канализацию к своему участку, из-за работ не может проехать мусоровоз. Также URA.RU сообщало, что шеф свердловского главка МВД нагрянул с проверкой в отдел полиции Верхней Салды.