22 июня 2022

Свердловчане недовольны кладбищем домашних животных в лесу

© Служба новостей «URA.RU»
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Нелегальное кладбище домашних животных. Пермь, кладбище домашних животных, кладбище
Свердловчане пожаловались на нелегальное кладбище домашних животных Фото:

Жители Верхней Салды (Свердловская область) возмущены кладбищем домашних животных при входе в лес. Об этом рассказали жители города.

«Заходишь в лес и сразу бросаются в глаза могилы! Количество их растет. Мы ходим в этот лес за грибами, за ягодами уже много лет», — рассказал очевидец сообществу «vSalde.ru|Верхняя Салда и Нижняя Салда» в соцсети «ВКонтакте».

Салдинцы пожаловались, что хозяева оставляют пластмассовые игрушки рядом с могилами питомцев. Кладбище домашних животных жители города обнаружили на входе в лес на пересечении улиц Районная и Парковая. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Верхнесалдинского городского округа.

Ранее агентство рассказывало, что жители Верхней Салды пожаловались на соседей решивших проложить канализацию к своему участку, из-за работ не может проехать мусоровоз. Также URA.RU сообщало, что шеф свердловского главка МВД нагрянул с проверкой в отдел полиции Верхней Салды.

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Жители Верхней Салды (Свердловская область) возмущены кладбищем домашних животных при входе в лес. Об этом рассказали жители города. «Заходишь в лес и сразу бросаются в глаза могилы! Количество их растет. Мы ходим в этот лес за грибами, за ягодами уже много лет», — рассказал очевидец сообществу «vSalde.ru|Верхняя Салда и Нижняя Салда» в соцсети «ВКонтакте». Салдинцы пожаловались, что хозяева оставляют пластмассовые игрушки рядом с могилами питомцев. Кладбище домашних животных жители города обнаружили на входе в лес на пересечении улиц Районная и Парковая. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Верхнесалдинского городского округа. Ранее агентство рассказывало, что жители Верхней Салды пожаловались на соседей решивших проложить канализацию к своему участку, из-за работ не может проехать мусоровоз. Также URA.RU сообщало, что шеф свердловского главка МВД нагрянул с проверкой в отдел полиции Верхней Салды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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