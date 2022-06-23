МИД Франции заявил о высылке сотрудника посольства из России

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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг, флаг франции, франция
Россия вышлет сотрудника посольства Франции, сообщили в МИД Фото:

Российские власти уведомили посла Франции в России о том, что один из сотрудников посольства должен покинуть страну. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Франции.

«Российские власти проинформировали нашего посла в Москве в прошлую пятницу, что присутствие одного из сотрудников посольства на их территории является нежелательным. Законных оснований предоставлено не было. Мы сожалеем об этом неоправданном решении», — сказал представитель МИД в ходе брифинга, передают РИА «Новости».

Западные страны начали высылать российских дипломатов в связи с проведением специальной операции по демилитаризации Украины. В ответ на это из России были высланы 24 итальянских дипломата, 34 дипломата из Франции, 27 из Испании и 5 из Хорватии.

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Российские власти уведомили посла Франции в России о том, что один из сотрудников посольства должен покинуть страну. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Франции. «Российские власти проинформировали нашего посла в Москве в прошлую пятницу, что присутствие одного из сотрудников посольства на их территории является нежелательным. Законных оснований предоставлено не было. Мы сожалеем об этом неоправданном решении», — сказал представитель МИД в ходе брифинга, передают РИА «Новости». Западные страны начали высылать российских дипломатов в связи с проведением специальной операции по демилитаризации Украины. В ответ на это из России были высланы 24 итальянских дипломата, 34 дипломата из Франции, 27 из Испании и 5 из Хорватии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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