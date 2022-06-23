МИД Франции заявил о высылке сотрудника посольства из России

23 июня 2022 в 18:26 Размер текста - 17 +

Россия вышлет сотрудника посольства Франции, сообщили в МИД Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российские власти уведомили посла Франции в России о том, что один из сотрудников посольства должен покинуть страну. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Франции. «Российские власти проинформировали нашего посла в Москве в прошлую пятницу, что присутствие одного из сотрудников посольства на их территории является нежелательным. Законных оснований предоставлено не было. Мы сожалеем об этом неоправданном решении», — сказал представитель МИД в ходе брифинга, передают РИА «Новости». Западные страны начали высылать российских дипломатов в связи с проведением специальной операции по демилитаризации Украины. В ответ на это из России были высланы 24 итальянских дипломата, 34 дипломата из Франции, 27 из Испании и 5 из Хорватии. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Российские власти уведомили посла Франции в России о том, что один из сотрудников посольства должен покинуть страну. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел Франции. «Российские власти проинформировали нашего посла в Москве в прошлую пятницу, что присутствие одного из сотрудников посольства на их территории является нежелательным. Законных оснований предоставлено не было. Мы сожалеем об этом неоправданном решении», — сказал представитель МИД в ходе брифинга, передают РИА «Новости». Западные страны начали высылать российских дипломатов в связи с проведением специальной операции по демилитаризации Украины. В ответ на это из России были высланы 24 итальянских дипломата, 34 дипломата из Франции, 27 из Испании и 5 из Хорватии.