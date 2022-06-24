Андрей Козицын покинул совет директоров «Уралэлектромеди»

Генеральный директор ОАО «Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) Андрей Козицын 24 июня покинул состав совета директоров головного предприятия «Уралэлектромедь». Соответствующая информация приводится на сайте раскрытия информации «Интерфакс».
В состав нового совета вошли семь человек. Среди них числится гендиректор «УГМК-ОЦМ» Антон Додров, директор «Уралэлектромеди» Владимир Колотушкин, главный инженер Алексей Королев, директор по общим вопросам Мирослав Медведев, технический директор УГМК Андрей Паньшин. Также в списке присутствует директор по коммерции и финансам Игорь Ульянов и заместитель технического директора УГМК Сергей Якорнов.
УГМК — крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. В состав холдинга входит более 40 предприятий в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, а также в других регионах страны и за рубежом.
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Генеральный директор ОАО «Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) Андрей Козицын 24 июня покинул состав совета директоров головного предприятия «Уралэлектромедь». Соответствующая информация приводится на сайте раскрытия информации «Интерфакс». В состав нового совета вошли семь человек. Среди них числится гендиректор «УГМК-ОЦМ» Антон Додров, директор «Уралэлектромеди» Владимир Колотушкин, главный инженер Алексей Королев, директор по общим вопросам Мирослав Медведев, технический директор УГМК Андрей Паньшин. Также в списке присутствует директор по коммерции и финансам Игорь Ульянов и заместитель технического директора УГМК Сергей Якорнов. УГМК — крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. В состав холдинга входит более 40 предприятий в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, а также в других регионах страны и за рубежом.