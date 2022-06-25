В Пермском крае осудили расстрелявшего из карабина коров охотника

Жителя Пермского края осудили за расстрелянных коров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Городской суд Краснокамска (Пермский край) приговорил местного жителя к исправительным работам и возмещению ущерба за то, что он несколько раз выстрелил в трех коров. О жестокости по отношению к животным рассказали в пермском краевом управлении полиции.

«Краснокамский городской суд вынес приговор 49-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 245 Уголовного кодекса Российской Федерации „Жестокое обращение с животными, совершенное в отношении нескольких животных“», — сообщает пресс-служба пермской полиции. В октябре 2021 года 49-летний житель Краснокамска ранил из карабина двух коров и одного быка. Ущерб составил 205 тысяч рублей.

Факт огнестрела у домашних животных обнаружил их хозяин, который потерял не вернувшихся домой коров. Одна из них погибла сразу, двух других животных пришлось умертвить. После заявления в полицию, сотрудники МВД нашли местного жителя, который легально хранил дома огнестрельные единицы. Хозяин оружия отрицал, что стрелял в коров. Однако полицейские провели баллистическую экспертизу и выяснили, что животных застрелили из его карабина.

Суд признал владельца оружия виновным в негуманном отношении с животными. Мужчину приговорили к 8 месяцам исправительных работ и взиманием части заработка в пользу государства. Также ему предписано возместить ущерб хозяину погибших животных. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми из ружья обстреляли автомобиль. В машине находились женщина и ребенок.

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