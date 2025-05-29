Пермяк нашел возле пасеки у бочки пропавшую женщину

В Чернушке Пермского края 29 мая нашли пропавшую ранее женщину, которую разыскивали сотрудники полиции и добровольцы. Местный житель обнаружил ее возле пасеки у бочки.
«Директор одного из социальных учреждений 27 мая обратился в отдел МВД России „Чернушинский“ с заявлением о пропаже подопечной. Женщина покинула учреждение и не вернулась. В поисковых мероприятиях были задействованы сотрудники уголовного розыска, патрульно-постовой службы, Госавтоинспекции, участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних, кинолог со служебной собакой, а также представители районной администрации», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю в telegram-канале.
Они разделились на группы и обследовали лесные массивы и дороги. Однако нашел ее местный житель. Он доставил пострадавшую на автомобиле обратно в социальное учреждение. Женщина была сильно искусана комарами. Сейчас она находится под наблюдением специалистов.
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