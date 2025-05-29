Пермяк нашел возле пасеки у бочки пропавшую женщину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Он обнаружил ее возле пасеки, искусанную комарами
Он обнаружил ее возле пасеки, искусанную комарами Фото:

В Чернушке Пермского края 29 мая нашли пропавшую ранее женщину, которую разыскивали сотрудники полиции и добровольцы. Местный житель обнаружил ее возле пасеки у бочки.

«Директор одного из социальных учреждений 27 мая обратился в отдел МВД России „Чернушинский“ с заявлением о пропаже подопечной. Женщина покинула учреждение и не вернулась. В поисковых мероприятиях были задействованы сотрудники уголовного розыска, патрульно-постовой службы, Госавтоинспекции, участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних, кинолог со служебной собакой, а также представители районной администрации», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю в telegram-канале. 

Они разделились на группы и обследовали лесные массивы и дороги. Однако нашел ее местный житель. Он доставил пострадавшую на автомобиле обратно в социальное учреждение. Женщина была сильно искусана комарами. Сейчас она находится под наблюдением специалистов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Чернушке Пермского края 29 мая нашли пропавшую ранее женщину, которую разыскивали сотрудники полиции и добровольцы. Местный житель обнаружил ее возле пасеки у бочки. «Директор одного из социальных учреждений 27 мая обратился в отдел МВД России „Чернушинский“ с заявлением о пропаже подопечной. Женщина покинула учреждение и не вернулась. В поисковых мероприятиях были задействованы сотрудники уголовного розыска, патрульно-постовой службы, Госавтоинспекции, участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних, кинолог со служебной собакой, а также представители районной администрации», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю в telegram-канале.  Они разделились на группы и обследовали лесные массивы и дороги. Однако нашел ее местный житель. Он доставил пострадавшую на автомобиле обратно в социальное учреждение. Женщина была сильно искусана комарами. Сейчас она находится под наблюдением специалистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...