К Перми подлетает спецборт первых лиц России

В сторону Перми из Москвы направляется спецборт «Россия». Он был замечен на картах Flightradar24. Сегодня в краевой столице ожидают визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
«Ил-96-300 специального летного отряда „Россия“ направляется из Москвы в Пермь. Он покинул столицу в 9:09 по московскому времени», — следует из информации Flightradar24.
Ранее URA.RU рассказывало, что 29 мая в Перми состоятся международные слушания, на которых будут обсуждаться вопросы геополитической безопасности. Помимо Сергея Лаврова в них примут участие председатель генсовета ЕР Владимир Якушев и сенатор СФ от Пермского края Андрей Климов.
Обновлено 13:24: Спецборт приземлился в Перми в 12:55.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!