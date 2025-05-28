28 мая 2025

К Перми подлетает спецборт первых лиц России

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Спецборт летного отряда «Россия» направляется из Москвы в Пермь
Спецборт летного отряда «Россия» направляется из Москвы в Пермь Фото:

В сторону Перми из Москвы направляется спецборт «Россия». Он был замечен на картах Flightradar24. Сегодня в краевой столице ожидают визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

«Ил-96-300 специального летного отряда „Россия“ направляется из Москвы в Пермь. Он покинул столицу в 9:09 по московскому времени», — следует из информации Flightradar24.

Ранее URA.RU рассказывало, что 29 мая в Перми состоятся международные слушания, на которых будут обсуждаться вопросы геополитической безопасности. Помимо Сергея Лаврова в них примут участие председатель генсовета ЕР Владимир Якушев и сенатор СФ от Пермского края Андрей Климов.

Обновлено 13:24: Спецборт приземлился в Перми в 12:55.

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В сторону Перми из Москвы направляется спецборт «Россия». Он был замечен на картах Flightradar24. Сегодня в краевой столице ожидают визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. «Ил-96-300 специального летного отряда „Россия“ направляется из Москвы в Пермь. Он покинул столицу в 9:09 по московскому времени», — следует из информации Flightradar24. Ранее URA.RU рассказывало, что 29 мая в Перми состоятся международные слушания, на которых будут обсуждаться вопросы геополитической безопасности. Помимо Сергея Лаврова в них примут участие председатель генсовета ЕР Владимир Якушев и сенатор СФ от Пермского края Андрей Климов. Обновлено 13:24: Спецборт приземлился в Перми в 12:55.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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