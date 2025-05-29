В Кунгуре Пермского края избрали нового мэра

Главой Кунгурского муниципального округа Пермского края избран Сергей Толчин. Его кандидатуру единогласно поддержали депутаты местной думы.
«Сергей Толчин избран главой Кунгурского округа. Сегодня на заседании Думы Кунгурского муниципального округа депутаты единогласно поддержали его кандидатуру», — сообщается на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».
Толчин вступит в должность с 30 мая. Конкуренцию ему составлял заместитель начальника Управления внутренней политики и общественной безопасности территории Олег Штро.
В апреле Толчин стал замом главы администрации Кунгура, а потом был назначен и.о. мэра. URA.RU подробно рассказывало о его карьере.
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