В Кунгуре Пермского края избрали нового мэра

Главой Кунгурского муниципального округа Пермского края избран Сергей Толчин
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кунгур возглавил Сергей Толчин
Кунгур возглавил Сергей Толчин Фото:

Главой Кунгурского муниципального округа Пермского края избран Сергей Толчин. Его кандидатуру единогласно поддержали депутаты местной думы.

«Сергей Толчин избран главой Кунгурского округа. Сегодня на заседании Думы Кунгурского муниципального округа депутаты единогласно поддержали его кандидатуру», — сообщается на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Толчин вступит в должность с 30 мая. Конкуренцию ему составлял заместитель начальника Управления внутренней политики и общественной безопасности территории Олег Штро.

В апреле Толчин стал замом главы администрации Кунгура, а потом был назначен и.о. мэра. URA.RU подробно рассказывало о его карьере. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главой Кунгурского муниципального округа Пермского края избран Сергей Толчин. Его кандидатуру единогласно поддержали депутаты местной думы. «Сергей Толчин избран главой Кунгурского округа. Сегодня на заседании Думы Кунгурского муниципального округа депутаты единогласно поддержали его кандидатуру», — сообщается на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте». Толчин вступит в должность с 30 мая. Конкуренцию ему составлял заместитель начальника Управления внутренней политики и общественной безопасности территории Олег Штро. В апреле Толчин стал замом главы администрации Кунгура, а потом был назначен и.о. мэра. URA.RU подробно рассказывало о его карьере. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...