28 мая 2025

Пермь стала одним из лидеров среди городов, где квартиры подорожали меньше всего

© Служба новостей «URA.RU»
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В новостройках Перми «квадрат» в среднем продают за 161 тысячу рублей
В новостройках Перми «квадрат» в среднем продают за 161 тысячу рублей Фото:

В Перми с апреля по май 2025 года квадратный метр в новостройке стал дороже на 0,8%. Это второй показатель среди городов-миллионников, в которых подорожали квартиры на первичном рынке, рассказали URA.RU в пресс-службе «Яндекс Недвижимости».

«В мае в Перми в сегменте новостроек медианная цена квадратного метра составила 161 тысячу рублей, что на 0,8% выше, чем в апреле. Также цены выросли в Санкт-Петербурге. В северной столице „квадрат“ стоит 266 тысяч рублей. На 0,7% подорожали квартиры в Ростове-на-Дону, Воронеже и Москве», — сообщили аналитики. Уточняется, что больше всего цены увеличились в Нижнем Новгороде (на 1,3%), Уфе (2%) и Челябинске (1,9%). При этом в Новосибирске, Волгограде, Самаре и Красноярске недвижимость подешевела на 0,1-1,6%.

По данным аналитиков, в Перми сократилось предложение на первичном рынке. За месяц объявлений о продаже квартир стало меньше на 0,4%. Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров отметил, что в конце весны всегда растет активность участников рынка недвижимости. В большинстве городов-миллионников наблюдается небольшой рост цен и увеличение количества сделок. «Однако формирование тренда будет зависеть от решения регулятора по ключевой ставке на ближайшем заседании и дальнейших мер поддержки строительной отрасли», — отметил Белокуров.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми выросли цены на квартиры на самых дорогих улицах. Больше всего недвижимость подорожала на Комсомольском проспекте.

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В Перми с апреля по май 2025 года квадратный метр в новостройке стал дороже на 0,8%. Это второй показатель среди городов-миллионников, в которых подорожали квартиры на первичном рынке, рассказали URA.RU в пресс-службе «Яндекс Недвижимости». «В мае в Перми в сегменте новостроек медианная цена квадратного метра составила 161 тысячу рублей, что на 0,8% выше, чем в апреле. Также цены выросли в Санкт-Петербурге. В северной столице „квадрат“ стоит 266 тысяч рублей. На 0,7% подорожали квартиры в Ростове-на-Дону, Воронеже и Москве», — сообщили аналитики. Уточняется, что больше всего цены увеличились в Нижнем Новгороде (на 1,3%), Уфе (2%) и Челябинске (1,9%). При этом в Новосибирске, Волгограде, Самаре и Красноярске недвижимость подешевела на 0,1-1,6%. По данным аналитиков, в Перми сократилось предложение на первичном рынке. За месяц объявлений о продаже квартир стало меньше на 0,4%. Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров отметил, что в конце весны всегда растет активность участников рынка недвижимости. В большинстве городов-миллионников наблюдается небольшой рост цен и увеличение количества сделок. «Однако формирование тренда будет зависеть от решения регулятора по ключевой ставке на ближайшем заседании и дальнейших мер поддержки строительной отрасли», — отметил Белокуров. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми выросли цены на квартиры на самых дорогих улицах. Больше всего недвижимость подорожала на Комсомольском проспекте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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