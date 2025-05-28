28 мая 2025

Прокуратура выявила серьезную недостачу лекарств в аптеке пермского поселка

Прокуратура выявила недостачу лекарств в аптеке пермского поселка
© Служба новостей «URA.RU»
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Там отсутствовало девять наименований лекарств, входящих в минимальный ассортимент, необходимый для оказания медицинской помощи
Там отсутствовало девять наименований лекарств, входящих в минимальный ассортимент, необходимый для оказания медицинской помощи Фото:

Прокуратура Горнозаводского района (Пермский край) выявила нарушение прав жителей поселка Пашия на лекарственное. Ведомство провело проверку. 

«В ходе надзорных мероприятий сотрудники прокуратуры обнаружили, что в местной аптеке отсутствует девять наименований лекарств, входящих в минимальный ассортимент, необходимый для оказания медицинской помощи», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале. 

По выявленным нарушениям генеральному директору ООО «Горнозаводская центральная районная аптека» внесено представление, инициировано рассмотрение вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности. При этом после вмешательства надзорного ведомства восполнено отсутствие шести препаратов, по трем приняты меры к их закупу. Полное устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

В апреле 2025 года URA.RU сообщало подробности этой истории.  «Народный фронт» заявил о том, что в населенном пункте порядка 3,5 тысяч жителей остались без доступа к лекарствам. Аптека в поселке практически пуста уже более года. Нет лекарств для больных сахарным диабетом, гипертонией, простудными заболеваниями. Более того, отсутствуют и такие базовые товары, как бинты и пластыри. Жители вынуждены ездить в Горнозаводск за препаратами. Власти пообещали решить проблему с лекарствами до конца июня. И организовать подвоз препаратов. 

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Прокуратура Горнозаводского района (Пермский край) выявила нарушение прав жителей поселка Пашия на лекарственное. Ведомство провело проверку.  «В ходе надзорных мероприятий сотрудники прокуратуры обнаружили, что в местной аптеке отсутствует девять наименований лекарств, входящих в минимальный ассортимент, необходимый для оказания медицинской помощи», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале.  По выявленным нарушениям генеральному директору ООО «Горнозаводская центральная районная аптека» внесено представление, инициировано рассмотрение вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности. При этом после вмешательства надзорного ведомства восполнено отсутствие шести препаратов, по трем приняты меры к их закупу. Полное устранение нарушений находится на контроле прокуратуры. В апреле 2025 года URA.RU сообщало подробности этой истории.  «Народный фронт» заявил о том, что в населенном пункте порядка 3,5 тысяч жителей остались без доступа к лекарствам. Аптека в поселке практически пуста уже более года. Нет лекарств для больных сахарным диабетом, гипертонией, простудными заболеваниями. Более того, отсутствуют и такие базовые товары, как бинты и пластыри. Жители вынуждены ездить в Горнозаводск за препаратами. Власти пообещали решить проблему с лекарствами до конца июня. И организовать подвоз препаратов. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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