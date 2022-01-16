В Перми из ружья обстреляли машину с женщиной и ребенком

На лобовом стекле видны следы дроби Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми 16 января обстреляли машину с женщиной и ребенком. Целились в лобовое стекло, где был водитель, сообщает 59.RU.

«Вечером 16 января в Перми на улице Щербакова неизвестные обстреляли машину, в которой находились женщина с ребенком», — сообщает издание. Нападавших сейчас ищет полиция.

Как рассказал муж потерпевшей, она с 11-летней дочкой вечером 16 января проезжала на авто и услышала треск. Испугавшись, женщина проехала еще 200 метров и остановилась в районе таунхаусов на улице Щербакова. Позже водитель увидела, что все лобовое стекло в трещинах, а в округе никого не было.

В полиции женщине сообщили, что на лобовом стекле видны следы от дроби, скорее всего стреляли из ружья. Сейчас ведомство проводит проверку.