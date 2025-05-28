28 мая 2025

Мальчик, которого трое суток искали в Кизеле, проходит обследование

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи оценивают его состояние, как удовлетворительное
Врачи оценивают его состояние, как удовлетворительное Фото:

Мальчик, которого почти трое суток искали в Кизеле (Пермский край), проходит обследование в больнице. Врачи оценивают его состояние, как удовлетворительное. 

«За ним в больнице ухаживает его мать. Второй несовершеннолетний ребенок семьи временно находится под присмотром близких родственников», — сообщает Министерство труда и социального развития Пермского края в своем telegram-канале. 

Ведомство также сообщает, что семье оказывается необходимая поддержка. 28 мая URA.RU сообщало о том, шестилетнего ребенка отправили в больницу другого города, где за ним нужно присматривать. Фонд «Дедморозим» объявил сбор денег, чтобы найти сиделку (больничную маму) для малыша.

Мальчик пропал с детской площадки в Кизеле утром 25 мая во время прогулки со старшим братом. Его удалось найти живым и невредимым спустя почти трое суток. О том, как проходили поиски ребенка, подробно рассказывало URA.RU.

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Мальчик, которого почти трое суток искали в Кизеле (Пермский край), проходит обследование в больнице. Врачи оценивают его состояние, как удовлетворительное.  «За ним в больнице ухаживает его мать. Второй несовершеннолетний ребенок семьи временно находится под присмотром близких родственников», — сообщает Министерство труда и социального развития Пермского края в своем telegram-канале.  Ведомство также сообщает, что семье оказывается необходимая поддержка. 28 мая URA.RU сообщало о том, шестилетнего ребенка отправили в больницу другого города, где за ним нужно присматривать. Фонд «Дедморозим» объявил сбор денег, чтобы найти сиделку (больничную маму) для малыша. Мальчик пропал с детской площадки в Кизеле утром 25 мая во время прогулки со старшим братом. Его удалось найти живым и невредимым спустя почти трое суток. О том, как проходили поиски ребенка, подробно рассказывало URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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