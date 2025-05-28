Мальчик, которого трое суток искали в Кизеле, проходит обследование

Мальчик, которого почти трое суток искали в Кизеле (Пермский край), проходит обследование в больнице. Врачи оценивают его состояние, как удовлетворительное.
«За ним в больнице ухаживает его мать. Второй несовершеннолетний ребенок семьи временно находится под присмотром близких родственников», — сообщает Министерство труда и социального развития Пермского края в своем telegram-канале.
Ведомство также сообщает, что семье оказывается необходимая поддержка. 28 мая URA.RU сообщало о том, шестилетнего ребенка отправили в больницу другого города, где за ним нужно присматривать. Фонд «Дедморозим» объявил сбор денег, чтобы найти сиделку (больничную маму) для малыша.
Мальчик пропал с детской площадки в Кизеле утром 25 мая во время прогулки со старшим братом. Его удалось найти живым и невредимым спустя почти трое суток. О том, как проходили поиски ребенка, подробно рассказывало URA.RU.
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