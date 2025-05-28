28 мая 2025

Учитель музыки, избившая школьника в Перми, объяснила свой поступок

Педагог, избившая пермского школьника, оштрафована
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд оштрафовал педагога
Суд оштрафовал педагога Фото:

Учительница музыки, которая в коридоре школы избила мальчика, призналась, что он плохо себя вел по отношению к ее дочери. Это и стало причиной ее поступка, сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.

«Женщина призналась, что ее дочь так же как и она работает учителем музыки. Пострадавший школьник плохо себя вел по отношению к молодой учительнице. Поэтому женщина применила к ребенку силу. Кировский райсуд оштрафовал ее на 3 000 рублей», — уточнили в пресс-службе суда

Инцидент с педагогом школы «Синтез» произошел в феврале. В мае запись с камер наблюдения в коридоре школы была опубликована в социальных сетях. После этого в учебном заведении было проведено служебное расследование.

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Учительница музыки, которая в коридоре школы избила мальчика, призналась, что он плохо себя вел по отношению к ее дочери. Это и стало причиной ее поступка, сообщили в пресс-службе Кировского районного суда. «Женщина призналась, что ее дочь так же как и она работает учителем музыки. Пострадавший школьник плохо себя вел по отношению к молодой учительнице. Поэтому женщина применила к ребенку силу. Кировский райсуд оштрафовал ее на 3 000 рублей», — уточнили в пресс-службе суда Инцидент с педагогом школы «Синтез» произошел в феврале. В мае запись с камер наблюдения в коридоре школы была опубликована в социальных сетях. После этого в учебном заведении было проведено служебное расследование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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