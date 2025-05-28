Учитель музыки, избившая школьника в Перми, объяснила свой поступок

Учительница музыки, которая в коридоре школы избила мальчика, призналась, что он плохо себя вел по отношению к ее дочери. Это и стало причиной ее поступка, сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.
«Женщина призналась, что ее дочь так же как и она работает учителем музыки. Пострадавший школьник плохо себя вел по отношению к молодой учительнице. Поэтому женщина применила к ребенку силу. Кировский райсуд оштрафовал ее на 3 000 рублей», — уточнили в пресс-службе суда
Инцидент с педагогом школы «Синтез» произошел в феврале. В мае запись с камер наблюдения в коридоре школы была опубликована в социальных сетях. После этого в учебном заведении было проведено служебное расследование.
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