ЛДПР в Пермском крае призвала очистить русский язык от англицизмов

Пермское региональное отделение ЛДПР поддержало призыв местной молодежи, вышедшей на улицы с портретами основателя партии Владимира Жириновского в честь дней славянской письменности и культуры, отказаться от иноязычных слов в русской речи. Как рассказал URA.RU руководитель отделения, депутат заксобрания Олег Постников, чистота языка — один из приоритетов партии.
«ЛДПР последовательно выступает за сохранение русского языка и кириллической традиции. Наш родной язык — это не просто средство общения. Это основа нашего мышления, идентичности, исторической памяти. Некоторые страны, ранее близкие к России, сегодня отказываются от кириллицы в пользу латиницы. Но делают они это, безусловно, в ущерб собственной культуре и духовному наследию», — уверен депутат.
Постников отметил активную гражданскую позицию пермяков. По его словам, ребята самоорганизовались и придумали яркую акцию, с которой пришли в партию. «Получилось просто замечательно — ребята вышли к торговым центрам и магазинам с вывесками на иностранных языках с призывом: „говорите по-русски, берегите язык, сохраняйте его чистоту“. Зачем говорить „фидбэк“, когда есть слово „отзыв“? Русский язык богат, выразителен и самодостаточен», — говорит политик. О том, что одним из магистральных направлений в работе ЛДПР является защита русской культуры, говорит и лидер партии Леонид Слуцкий.
Политолог Алексей Ярошенко отмечает, что ЛДПР стала системно работать с молодой аудиторией. Например, недавно Леонид Слуцкий анонсировал выдвижение 50 кандидатов от «молодежки» ЛДПР на выборах в Госдуму-2026. Это, по мнению Ярошенко, правильный шаг, так как русская патриотическая молодежь сегодня — электоральная ниша, с которой почти никто не работает.
«ЛДПР собирается не просто выдвигать молодых людей на выборы, а строит полноценную инфраструктуру: программы, проекты, тематические направления — от бизнеса до киберспорта. Например, на днях на слете „молодежки“ ЛДПР собрались не только партийные активисты, но и известные блогеры, стримеры и музыканты. Партия намеренно расширяет базу поддержки и привлекает новую аудиторию, причем, судя по всему, это не разовая акция, а системная работа», — отмечает политолог.
По оценке эксперта, ЛДПР в регионах становится центром притяжения молодежи — публики, которую принято считать аполитичной, аморфной и инфантильной. «На самом деле это не так. Власти порой думают, как „раскачать“ молодежь. Но, как видно, ее раскачивать не надо, их просто нужно понять. И ЛДПР понимает молодежь, давая ей всевозможные ресурсы», — резюмировал Ярошенко.
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