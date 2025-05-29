Пермякам предлагают более 150 тысяч рублей в месяц за летнюю подработку

Работодатели предлагают пермякам летнюю подработку с высокой зарплатой. Самой высокооплачиваемой оказалась должность мастера-универсала с зарплатой от 150 000 рублей в месяц. О других доступных вакансиях на лето рассказали URA.RU в сервисе онлайн-рекрутинга hh.ru.
«В топ самых высокооплачиваемых вакансий для подработки на лето в Перми вошла позиция мастера-универсала с зарплатой от 150 000 рублей в месяц. На втором месте — должность мастера по ремонту холодильного оборудования (от 143 000 рублей). Установщику межкомнатных дверей предлагают от 130 000 до 200 000 рублей», — рассказали URA.RU в hh.ru.
От 120 000 рублей смогут получать водитель с личным грузовым автомобилем от 1,5 тонны и слесарь-сантехник. Курьер на велосипеде заработает до 120?000 рублей. Высокие зарплаты также предлагают сотруднику склада (от 110 000 до 150 000 рублей), водителю на своем авто (от 110 000 рублей), курьеру (до 111 040 рублей) и водителю категории B по доставке документов и посылок (от 102 000 до 165 000 рублей).
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