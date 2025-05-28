28 мая 2025

В Пермском крае цены на бензин за неделю не изменились

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на все основные марки бензина в регионе остались прежними
Цены на все основные марки бензина в регионе остались прежними Фото:

В Пермском крае средняя стоимость литра бензина с 20 по 26 мая 2025 года составила 59 рублей 13 копеек. Она не изменилась по сравнению с предыдущей неделей.

«По данным мониторинга, цены на все основные марки бензина в регионе остались прежними. За литр АИ-92 водители платили в среднем 56 рублей 19 копеек, АИ-95 — 61 рубль 9 копеек, АИ-98 — 85 рублей 28 копеек. Стоимость дизельного топлива также не изменилась и составила 71 рубль 85 копеек за литр», — сказано на официальном сайте Росстата. 

При этом в Приволжском федеральном округе ситуация противоположная. К 26 мая бензин подорожал до 57 рублей 97 копеек ( рост на 2 копейки). Средние цифры по России возросли значительнее — на 6 копеек до 59 рублей 84 копеек.

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В Пермском крае средняя стоимость литра бензина с 20 по 26 мая 2025 года составила 59 рублей 13 копеек. Она не изменилась по сравнению с предыдущей неделей. «По данным мониторинга, цены на все основные марки бензина в регионе остались прежними. За литр АИ-92 водители платили в среднем 56 рублей 19 копеек, АИ-95 — 61 рубль 9 копеек, АИ-98 — 85 рублей 28 копеек. Стоимость дизельного топлива также не изменилась и составила 71 рубль 85 копеек за литр», — сказано на официальном сайте Росстата.  При этом в Приволжском федеральном округе ситуация противоположная. К 26 мая бензин подорожал до 57 рублей 97 копеек ( рост на 2 копейки). Средние цифры по России возросли значительнее — на 6 копеек до 59 рублей 84 копеек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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