Секретарь генсовета ЕР Якушев высказался об атмосфере на форуме в Перми

Секретарь генсовета ЕР Якушев сделал заявление об атмосфере на форуме в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Атмосфера на мероприятии соответствует стратегии безопасности и сотрудничества в Евразии
Атмосфера на мероприятии соответствует стратегии безопасности и сотрудничества в Евразии Фото:

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев отметил, что атмосфера международного диалога на мероприятии в Перми соответствует стратегии формирования контура равной и неделимой безопасности и сотрудничества в Евразии, которую предложил президент РФ Владимир Путин. Заявление он сделал в рамках пленарного заседания международных общественно-политических слушаний по проблемам формирования единой и равной системы безопасности и сотрудничества в Евразии.

«Единая Россия» — партия президента и ведущая политическая сила страны. Она в полной в мере поддерживает эту значимую инициативу. Чтобы достичь эту высокую, благородную цель у нас есть большие возможности. Все благодаря широкому кругу зарубежных партнеров», — цитирует слова Якушева корреспондент URA.RU с места событий.

Он также отметил, что ЕР уже ведет работу с партиями 29 стран евразийского материка. Кроме того, развивает контакты с другими влиятельными общественными организациями.

Ранее URA.RU сообщало о том, что президент РФ Владимир Путин назвал причину, по которой в краевой столице проводится мероприятие международного уровня — форум по вопросам безопасности на территории Евразии. Все дело в расположении города. Он находится у самой границы Европы и Азии.

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Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев отметил, что атмосфера международного диалога на мероприятии в Перми соответствует стратегии формирования контура равной и неделимой безопасности и сотрудничества в Евразии, которую предложил президент РФ Владимир Путин. Заявление он сделал в рамках пленарного заседания международных общественно-политических слушаний по проблемам формирования единой и равной системы безопасности и сотрудничества в Евразии. «Единая Россия» — партия президента и ведущая политическая сила страны. Она в полной в мере поддерживает эту значимую инициативу. Чтобы достичь эту высокую, благородную цель у нас есть большие возможности. Все благодаря широкому кругу зарубежных партнеров», — цитирует слова Якушева корреспондент URA.RU с места событий. Он также отметил, что ЕР уже ведет работу с партиями 29 стран евразийского материка. Кроме того, развивает контакты с другими влиятельными общественными организациями. Ранее URA.RU сообщало о том, что президент РФ Владимир Путин назвал причину, по которой в краевой столице проводится мероприятие международного уровня — форум по вопросам безопасности на территории Евразии. Все дело в расположении города. Он находится у самой границы Европы и Азии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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