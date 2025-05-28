В Перми 29 мая проходит форум по вопросам безопасности на территории Евразии. Организаторы — парламентский «Евразийский диалог», партия «Единая Россия», администрация губернатора Пермского края и российский МИД. Корреспондент URA.RU c места событий передает, что правительственный кортеж прибыл в Пермь.
«Он находится возле здания правительства региона на Куйбышева. Вокруг здания усилены меры безопасности», — сообщает журналист.
По информации источников URA.RU, в краевую столицу приехал глава МИД России Сергей Лавров. Также в Перми выступит председатель генсовета ЕР Владимир Якушев, сенатор СФ от Пермского края Андрей Климов.
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