28 мая 2025

Кортеж правительства РФ прибыл в Пермь. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Вокруг здания усилены меры безопасности
Вокруг здания усилены меры безопасности Фото:

В Перми 29 мая проходит форум по вопросам безопасности на территории Евразии. Организаторы — парламентский «Евразийский диалог», партия «Единая Россия», администрация губернатора Пермского края и российский МИД. Корреспондент URA.RU c места событий передает, что правительственный кортеж прибыл в Пермь. 

«Он находится возле здания правительства региона на Куйбышева. Вокруг здания усилены меры безопасности», — сообщает журналист. 

По информации источников URA.RU, в краевую столицу приехал глава МИД России Сергей Лавров. Также в Перми выступит председатель генсовета ЕР Владимир Якушев, сенатор СФ от Пермского края Андрей Климов.

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В Перми 29 мая проходит форум по вопросам безопасности на территории Евразии. Организаторы — парламентский «Евразийский диалог», партия «Единая Россия», администрация губернатора Пермского края и российский МИД. Корреспондент URA.RU c места событий передает, что правительственный кортеж прибыл в Пермь.  «Он находится возле здания правительства региона на Куйбышева. Вокруг здания усилены меры безопасности», — сообщает журналист.  По информации источников URA.RU, в краевую столицу приехал глава МИД России Сергей Лавров. Также в Перми выступит председатель генсовета ЕР Владимир Якушев, сенатор СФ от Пермского края Андрей Климов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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