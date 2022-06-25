Полиция Чувашии задержала в Перми двух дистанционных мошенников

В Перми задержали двух местных жителей, обманувших чебоксарцев Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Сотрудники полиции из города Чебоксары приехали в Пермь, где задержали двух местных жителей, подозреваемых в мошенничестве через сайты объявлений. О пострадавших от действий пермяков рассказали в Управлении МВД по Чувашской Республике.

«В результате служебной командировки в Пермь сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Чебоксары задержали 19-летнего подозреваемого в серии мошенничеств в отношении чебоксарцев», — описывает один из случаев пресс-служба республиканского управления МВД. Вторым задержанным стал 32-летний житель Перми.

Полиция разыскала юного правонарушителя после того, как к ним обратились трое пострадавших. Все они пытались сделать покупки через соцсети. Однако после перевода денег за одежду и постельное белье товаров так и не получили.

Другой задержанный пермяк пообещал продать жителю Чебоксар автомобильную установку климат-контроля. Получив 10 тысяч рублей, он выслал ему лишь зарядное устройство и провода. Задержанный уже возместил ущерб потерпевшему.

Полицейские возбудили уголовные дела о мошенничестве. Подозреваемых проверяют на возможное участие в других подобных преступлениях.

Ранее URA.RU сообщало, что пермяк отдал мошенникам около 2 млн рублей. Он доверился обещаниям о заработке на бирже и набрал кредитов по наводке обманщиков.