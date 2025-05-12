Прокуратура проконтролирует расследование уголовного дела о гибели пермячки на заборе

Прокуратура Кировского района Перми контролирует установление обстоятельств и причин гибели молодой девушки. Инцидент произошел в пермском микрорайоне Закамск.
«Ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту правоохранительными органами по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) на контроле в прокуратуре», — сообщило ведомство в telegram-канале.
URA.RU сообщало о том, что следователи возбудили уголовное дело после того, как в Перми было обнаружено тело девушки на штыре забора в Закамске. Трагедия случилась в ночь на 11 мая.
Смерть девушки наступила после проникающего колотого ранения в туловище. В ходе следствия будут проверены доводы о возможной причастности к гибели девушки иностранных лиц. В том числе, будет проверена законность установления собственником бара металлического ограждения с кольями и соблюдение им правил его эксплуатации, уточнили в пресс-службе краевого управления СКР.
Стоит отметить, что парень пермячки, которую нашли мертвой на заборе, отрицает нечастный случай. По его словам, она была не гулящей, а домашней. Он уверен, что в ее смерти что-то не так.
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