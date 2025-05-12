Прокуратура проконтролирует расследование уголовного дела о гибели пермячки на заборе

Прокуратура проконтролирует расследование дела о гибели пермячки на заборе
© Служба новостей «URA.RU»
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Трагедия произошла в ночь на 11 мая
Трагедия произошла в ночь на 11 мая Фото:
новость из сюжета
В Перми на заборе у бара найден труп девушки

Прокуратура Кировского района Перми контролирует установление обстоятельств и причин гибели молодой девушки. Инцидент произошел в пермском микрорайоне Закамск.

«Ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту правоохранительными органами по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) на контроле в прокуратуре», — сообщило ведомство в telegram-канале. 

URA.RU сообщало о том, что следователи возбудили уголовное дело после того, как в Перми было обнаружено тело девушки на штыре забора в Закамске. Трагедия случилась в ночь на 11 мая.

Смерть девушки наступила после проникающего колотого ранения в туловище. В ходе следствия будут проверены доводы о возможной причастности к гибели девушки иностранных лиц. В том числе, будет проверена законность установления собственником бара металлического ограждения с кольями и соблюдение им правил его эксплуатации, уточнили в пресс-службе краевого управления СКР.

Стоит отметить, что парень пермячки, которую нашли мертвой на заборе, отрицает нечастный случай. По его словам, она была не гулящей, а домашней. Он уверен, что в ее смерти что-то не так.

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Прокуратура Кировского района Перми контролирует установление обстоятельств и причин гибели молодой девушки. Инцидент произошел в пермском микрорайоне Закамск. «Ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту правоохранительными органами по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) на контроле в прокуратуре», — сообщило ведомство в telegram-канале.  URA.RU сообщало о том, что следователи возбудили уголовное дело после того, как в Перми было обнаружено тело девушки на штыре забора в Закамске. Трагедия случилась в ночь на 11 мая. Смерть девушки наступила после проникающего колотого ранения в туловище. В ходе следствия будут проверены доводы о возможной причастности к гибели девушки иностранных лиц. В том числе, будет проверена законность установления собственником бара металлического ограждения с кольями и соблюдение им правил его эксплуатации, уточнили в пресс-службе краевого управления СКР. Стоит отметить, что парень пермячки, которую нашли мертвой на заборе, отрицает нечастный случай. По его словам, она была не гулящей, а домашней. Он уверен, что в ее смерти что-то не так.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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